قم نیازمند 17 کتابخانه استاندارد است

علی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اجرای طرح نیازسنجی در مورد کتابخانه‌های استان قم اظهار داشت: در سال گذشته در خصوص نیاز استان به کتابخانه‌های استاندارد و مدرن یک نیازسنجی صورت گرفت که طی آن، قم نیازمند 17 کتابخانه استاندارد شناخته شد تا بتواند کلیه امکانات و خدمات را در اختیار اعضا قرار دهد.



وی با اشاره به تعریف کتابخانه‌های استاندارد گفت: در طراحی کتابخانه‌های استاندارد به عوامل مختلفی همچون میزان جمعیت، نوع اقلیم و جغرافیا، نیازمندی‌ها‌، علایق و خصوصیات کاربران توجه می‌شود به علاوه لحاظ کردن بخش کودک و نوجوان، فضاهای پژوهشی فردی و جمعی، زیربنایی حداقل دو هزار و 200 متر مربع به منظور پوشش جمعیت 25 هزار نفر از دیگر شاخص‌های کتابخانه‌های استاندارد است.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با اشاره به این که ساخت 17 کتابخانه استاندارد در برنامه پنجم توسعه نیازسنجی شده است، تصریح کرد: نتایج این نیازسنجی به استانداری قم نیز ارائه شد که مورد تأیید قرار گرفت.



ساخت اولین کتابخانه عمومی استاندارد قم در شهرک فاطمیه



وی در خصوص ساخت اولین کتابخانه استاندارد در قم بیان داشت: در حال حاضر اولین کتابخانه عمومی استاندارد در شهرک فاطمیه با قابلیت خدمات دهی به 25 هزار عضو با اعتبار اولیه بالغ بر یک میلیارد تومان و دو ساله در حال ساخت است که ساخت و ساز این کتابخانه دو میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت که هزینه ساخت آن از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است و زمین آن نیز از سوی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و از محل نیم درصد درآمد های سالانه شهرداری به این اداره کل، تأمین شده است.



48 کتابخانه تحت پوشش اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم قرار دارد



فریدونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم گفت: در حال حاضر 48 کتابخانه اعم از ملکی و مشارکتی تحت پوشش این اداره کل می‌باشد و این در حالی است که در سال گذشته این تعداد 38 باب بوده است و در شش ماهه نخست امسال این تعداد با رشد 58 درصدی روبه رو بوده است.



قم ظرفیت و پتانسیل هزار کتابخانه را دارد



وی با بیان این که قم به لحاظ جایگاه فرهنگی، ظرفیت و پتانسیل هزار کتابخانه را دارد، تصریح کرد: بر اساس شناسایی آماری تا کنون 330 کتابخانه تخصصی و عمومی متعلق به علما، خیرین، دانشگاه‌ها یا تحت پوشش اداره کل کتابخانه‌های عمومی، در استان قم شناسایی شده است که این تعداد بدون در نظر گرفتن کتابخانه‌های خانگی و شخصی می‌باشد.



35 هزار نفر عضو کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم



مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان قم در خصوص تعداد اعضای عضو در کتابخانه‌های عمومی استان و میزان منابع این کتابخانه‌ها گفت: در سال گذشته در حدود 25 هزار نفر از خدمات کتابخانه‌های عمومی استان بهره‌مند می‌شدند که امسال در سال 89، این تعداد به 35 هزار نفر عضو رسیده است که این افراد می‌توانند از 400 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش این اداره کل استفاده نمایند.



در نیمه نخست امسال؛ 319 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی به امانت داده شده است



وی با بیان این که میزان رشد امانت کتاب در سال 88 نسبت به سال قبل آن، 109 درصد بوده و تعداد بیش از 415 جلد کتاب توسط اعضای کتابخانه‌های عمومی به امانت رفته است، ابراز داشت: تنها در شش ماهه نخست امسال تا کنون 319 جلد کتاب به امانت داده شده است که این رقم نشان از ارتقای کتابخوانی در استان دارد.



فریدونی ترویج فرهنگ کتابخوانی و علاقه مندسازی جامعه به مطالعه و کتابخانه را یکی از اهداف اداره کل امورکتابخانه‌های استان قم دانست و در خصوص اقدامات فرهنگی صورت گرفته در این زمینه گفت: راه‌اندازی بخش مجزای کودک و نوجوان با 9 هزار جلد کتاب و هزار و 300 عضو فعال در کتابخانه عمومی مرکزی آیت الله خامنه‌ای، ثبت نام رایگان از تعداد بیش از سه هزار و 500 نفر در کتابخانه‌های عمومی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، ثبت نام رایگان خبرنگاران و کارمندان دستگاه‌های استان در کتابخانه‌های عمومی، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و ادبیات دوبار در ماه، برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار شهید آوینی به صورت ماهانه و ... از جمله اقدمات فرهنگی این اداره کل بوده است.