طلايي نيك:روسيه با جبران تاخيرها وخروج از انفعال در مجامع بين المللي، زمينه را براي ادامه روند گسترش روابط فراهم كند

رضا طلايي نيك درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، سفرهاي متقابل مقامات دولتي و پارلماني ايران و روسيه گوياي اراده جدي دو كشور براي تعميق روابط و گسترش مناسبات در حوزه هاي سياسي ، دفاعي و اقتصادي است .



وي تاكيد كرد: روسيه با جبران تاخيرها و تسريع در انجام تعهدات نسبت به همكاري هاي هسته اي صلح آميز با ايران و همچنين خروج ازانفعال سياسي نسبت به مواضع تهران درمجامع بين المللي وايران نيز با تحقق تفاهم نامه هاي مشترك قبلي زمينه را براي ادامه روند گسترش روابط فراهم كنند .



وي با انتقاد از انفعال روسيه در مواجهه با پرونده هسته اي ايران گفت:علي رغم مواضع سياسي روسيه در حمايت از حق مسلم ايران براي برخورداري از فن آوري هسته اي صلح آميز، عقب نشيني عملي اين كشور در برخي مقاطع تصميم گيري بين المللي تعجب برانگيزو قابل انتقاد است .



عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس در بخش ديگري از اين گفتگو تصريح كرد : ايران و روسيه نقش مشترك استراتژيك در بازدارندگي تهديدات منطقه اي و جلوگيري از سلطه مطلق آمريكا در خاورميانه دارند .



وي با بيان اينكه خاورميانه بزرگ چالش اصلي غرب و شرق در دهه جاري است افزود: همگرايي و همكاري هاي سياسي ، دفاعي و اقتصادي تهران - مسكو نقش كليدي در انسجام منطقه اي براي پيشگيري از تهديدات و سلطه آمريكا خواهد داشت .



طلايي نيك با تاكيد بر افزايش زمينه هاي همكاري و هماهنگي دوكشور در دهه اخير ، تحولات افغانستان و عراق ، جنگ نفت و سياست هاي سلطه جويانه جديد آمريكا و نفوذ شبكه هاي صهيونيستي در قفقاز و آسياي ميانه را مهمترين اين عوامل برشمرد .

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