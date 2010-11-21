خیرین 18 کتابخانه در کرمان احداث کردند

محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از برنامه های هفته کتاب تجلیل از افراد خیر کتابخانه ساز استان کرمان است و تاکنون 18 باب از کتابخانه های عمومی کرمان با همت بالا و تلاش مردم و افراد خیر در استان ساخته شده است.

وی تصریح کرد: شعار امسال هفته کتاب مطالعه، اندیشه، فرزانگی است که براساس فرمایش مقام معظم رهبری در سال همت مضاعف و کار مضاعف برای ارتقای مطالعه مفید است و از دیگر برنامه های هفته کتاب عضویت رایگان افراد در کتابخانه ها، افتتاح چند باب کتابخانه در شهرستان های بم، سیرجان، زرند، رفسنجان و منوجان، توزیع کتاب در کتابخانه های سطح استان کرمان و تجلیل از خیرین کتابخانه ساز است.

وی گفت: امروزه در هر زمان و مکانی نباید در کتابخانه ای بسته باشد در حالی تمام امکاناتی در کتابخانه ها و برای مردم فراهم کرده ایم و حتی مردم می توانند کتاب مورد نظر خود را در خانه خود تحویل بگیرند.

حسین زاده افزود: در استان کرمان کمترین کتابخانه ها را شهرستان منوجان و قلع گنج با یک باب کتابخانه عمومی و بیشترین کتابخانه ها در شهرستان سیرجان، بم، رفسنجان دارند و استان کرمان هنوز به 90 باب کتابخانه عمومی در سطح استان نیازمند است.