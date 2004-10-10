انفجارهاي طابا ،سرپوشي بر تروريسم شارون

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه البيان امارات در سرمقاله امروز خود نوشت : آريل شارون تروريست با خوشحالي از انفجارهاي تروريستي در طابا از آن براي سرپوش گذاشتن بر جنايات خود در ريختن خون مردم بيگناه فلسطيني سوء استفاده كرد، مردمي كه هر روز و شب در جريان تجاوز وحشيانه مستمر ارتش صهيونيست جان خود را از دست مي دهند.



اين مقاله در ادامه مي افزايد : باندهاي آدمكش و تروريسم صهيونيست با بهره گيري از ميراث ديرينه فنون ترور و كشتار دسته جمعي در ديرياسين و كفرقاسم و ام الفحم و بحرالبقر و صبرا وشتيلا امروز به جنايات خود در مناطق فلسطيني ادامه مي دهند.



صرف نظر از عوامل اجراي انفجارهاي تروريستي در طابا و اردوگاههاي گردشگران در راس الشيطان در" نويبع" زمان و مكان و شيوه آن در نهايت به نفع رژيم صهيونيستي و پوششي بر جنايات تروريستي اسرائيل است پس از آنكه به حد غير قابل تصور رسيده و خشم و غضب افكارعمومي را برانگيخت و مي رفت تا اسرائيل را محاصره و با قطعنامه بين المللي آن را منزوي كند اگر وتوي آمريكايي طبق معمول نبود.



از نظر مكاني انفجارهاي طابا در مصر براي ضربه زدن به بخش گردشگري و اقتصاد مصر از يك سو و كشاندن مصر به دست كشيدن از تلاش هاي آخرين نجات باقي مانده اميد در راه حل سياسي بود پس از آنكه شارون آن را به جسد سست و بي روح در حالت مرگ باليني قرار داد و در نتيجه با ايجاد اختلاف و دودستگي ميان مصر و برخي گروه هاي مقاومت فلسطيني تروريسم صهيونيستي درنهايت به راحتي بر آن حمله ور شود.



از نظر زماني انفجارهاي طابا آكنده از معما و اسرار پيچيده سياسي است اين انفجارها در خدمت چندين جريان و باعث محروم كردن قربانيان عرب در فلسطين و عراق از فرصت هاي مناسب براي بالابردن كفه ترازو به نفع خود است .



در فلسطين عرصه بر شارون و نقشه شيطاني اش براي ريشه كني نيروهاي مقاومت ونابودي آن و عقب نشيني از غزه پس از تبديل آن به زندان بزرگ براي فلسطينيان و نابودي اراضي كرانه باختري تنگ شد.



شارون نتوانست اين طرح شيطاني را به لطف صلابت و استحكام مقاومت و وحدت ملي فلسطيني پيش ببرد و به جاي آن حاضر شد درمقابل توقف حملات موشكي فلسطينيان به شهرك هاي غصبي در قلب فلسطين اشغالي 1948 به حملات وحشيانه خود به غزه پايان دهد.



درباره ارتباط با زمان آن انفجارهاي طابا بار ديگر مساله مخاطرات تروريستي را نمايان كرد، در رابطه با اينكه چه كسي از اين انفجارها سود برد بايد گفت سود برنده واقعي از انفجارهاي طابا شارون و در راس آن حامي و ضامن بين المللي اش است ، با اين ضربه كاري شارون تروريست به قرباني تبديل مي شود كه از موج همبستگي جهاني بهره مند مي شود.

به گزارش مهر، البيان در پايان تاكيد مي كند : هر قدر هم اسامي مختلف وجود داشته باشد كه ادعاكنند اين انفجارها را انجام داده اند باز هم اثر تروريسم صهيونيستي بر اين انفجارهاي زشت نمايان و برجسته است انفجارهايي كه اسلام و اعراب از آن مبرا هستند و چرخ تروريسم متوقف نخواهد شد مگر با راه افتادن لكوموتيو صلح و تحقق امنيت براي فلسطينيان و دستيابي به صلح واقعي عدالتمدارانه و فراگير .