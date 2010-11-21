  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

طی سال جاری/

305 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد شدند

305 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه کرمان گفت: طی سال جاری 305 زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای کرمان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید حجت الله موسوی قوام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: آزادی زندانیان در سه اولویت تقسیم ‌بندی شده و براساس آن‌ اقدام می شود که طبق این اولویتها 305 زندانی جرایم غیرعمد در سال جاری در کرمان آزاد شدند.

وی گفت: اولویت اولی که ما برای آزادی زندانیان در نظر گرفته‌ایم،‌ زندانیان بدهکار دیه است که همان تصادفات غیرعمد به حساب می‌آیند و همچنین اولویت دوم متعلق به بدهکاران مالی است که به علت چکهای برگشتی در زندان هستند و  اولویت سوم برای نفقه و مهریه است.

موسوی قوام با اشاره به آمار زندانیان آزاد شده استان کرمان در هفت ماه ابتدایی امسال افزود: از ابتدای امسال حدود 305 نفر از زندانیان آزاد شدند که 173 نفر با اخذ رضایت بوده بدون اینکه ستاد دیه پولی را پرداخت کند و 25 نفر از محل اعتبارات دولتی با پرداخت وام قرض‌ الحسنه آزاد شدند.

این مسئول گفت: 77 نفر با کمکهای مردمی و خیرین، 30 نفر از محل اعتبار صندوق تامین خسارات از زندانهای استان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان در ادامه بیان کرد: با توجه به آمارهای اعلام شده 185 نفر در حال حاضر به دلیل جرایم غیرعمد در زندانهای استان کرمان به سر می ‌برند که 44 نفر آنها به دلیل تصادفات است و مابقی آنها به علت محکومیت مالی در زندان هستند.

وی برنامه ‌های استان کرمان برای آزادی زندانیان در جشن گلریزان را چنین اعلام کرد و گفت: در 19 شهرستان استان کرمان، جشن‌های گلریزان برگزار می ‌شود و اولین اقدام این است که در این جشنها 44 نفر بدهکار دیه را از زندان آزاد کنیم.

این مسئول گفت: امسال در جشن گلریزان استان کرمان در بحث آزادی و جذب کمکهای حدود 330 میلیون تومان تعهد خیرین را داشته ایم که در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابرشده است.

کد خبر 1195681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها