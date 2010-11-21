305 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید حجت الله موسوی قوام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: آزادی زندانیان در سه اولویت تقسیم ‌بندی شده و براساس آن‌ اقدام می شود که طبق این اولویتها 305 زندانی جرایم غیرعمد در سال جاری در کرمان آزاد شدند.

وی گفت: اولویت اولی که ما برای آزادی زندانیان در نظر گرفته‌ایم،‌ زندانیان بدهکار دیه است که همان تصادفات غیرعمد به حساب می‌آیند و همچنین اولویت دوم متعلق به بدهکاران مالی است که به علت چکهای برگشتی در زندان هستند و اولویت سوم برای نفقه و مهریه است.

موسوی قوام با اشاره به آمار زندانیان آزاد شده استان کرمان در هفت ماه ابتدایی امسال افزود: از ابتدای امسال حدود 305 نفر از زندانیان آزاد شدند که 173 نفر با اخذ رضایت بوده بدون اینکه ستاد دیه پولی را پرداخت کند و 25 نفر از محل اعتبارات دولتی با پرداخت وام قرض‌ الحسنه آزاد شدند.

این مسئول گفت: 77 نفر با کمکهای مردمی و خیرین، 30 نفر از محل اعتبار صندوق تامین خسارات از زندانهای استان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان در ادامه بیان کرد: با توجه به آمارهای اعلام شده 185 نفر در حال حاضر به دلیل جرایم غیرعمد در زندانهای استان کرمان به سر می ‌برند که 44 نفر آنها به دلیل تصادفات است و مابقی آنها به علت محکومیت مالی در زندان هستند.

وی برنامه ‌های استان کرمان برای آزادی زندانیان در جشن گلریزان را چنین اعلام کرد و گفت: در 19 شهرستان استان کرمان، جشن‌های گلریزان برگزار می ‌شود و اولین اقدام این است که در این جشنها 44 نفر بدهکار دیه را از زندان آزاد کنیم.

این مسئول گفت: امسال در جشن گلریزان استان کرمان در بحث آزادی و جذب کمکهای حدود 330 میلیون تومان تعهد خیرین را داشته ایم که در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابرشده است.