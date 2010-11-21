احداث جایگاه سوخت در ترمینال شهید کلانتری کرج دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ سیدیعقوب میرکتویی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک در محل استانداری البرز افرود:‌احداث جایگاه سوخت در ترمینال از مشکلات اتوبوسها در زمینه سوختگیری خواهد کاست و این امر نتایج مطلوبی در زمینه حمل و نقل به همراه دارد.

وی ادامه داد: احداث جایگاه سوخت در ترمینال کلانتری کرج از مدتی قبل پیگیری شده و اگر تلاشها افزایش یابد، ‌این امر در اسرع وقت به نتیجه خواهد رسید.

هماهنگی با دستگاه های ذیربط ضرورت دارد

این مسئول بیان کرد: این امر با هماهنگی شرکت پخش فرآورده های نفتی و سازمان ترمینالها زودتر به ثمر خواهد نشست و در صورت وجود هماهنگی های یادشده، شاهد احداث این جایگاه و تکمیل آن خواهیم بود.

وی عنوان کرد: لازم است جایگاه یادشده در داخل ترمینال یا اطراف آن احداث شود تا دسترسی اتوبوسها به آن به نحو مطلوبتری صورت گیرد و سوختگیری برای اتوبوسها راحت تر باشد.

میرکتویی اظهار داشت: تعداد قابل توجهی خودرو در زمینه جابجایی مسافر از کرج به سمت استانهای اطراف فعالیت می کنند که تامین سوخت مورد نیاز برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

بسیاری از خودروهای حمل مسافر از سی ان جی های بین راهی استفاده می کنند

وی یادآور شد: از این تعداد خودرو، تعداد قابل توجهی برای سوخت گیری از جایگاه های CNG بین راهی استفاده می کنند که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول گفت: در عین حال باید شرایطی فراهم شود که این خودروها سوخت مورد نیاز خود را به راحتی تامین کنند و تمهیدات مورد نیاز برای تحقق این هدف نیز فراهم شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اضافه کرد: استان البرز آمادگی کاملی در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در خصوص سوخت دارد و اقدامات مورد نیاز در این خصوص صورت خواهد گرفت.

میرکتویی افزود: همچنین باید هرجا که لازم است، کرایه ها در صورت وضعیت مشخص شوند تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: مشخص کردن کرایه ها از مهترین اقدامات مورد نیاز است که در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.

میرکتویی اضافه کرد: جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان البرز با جدیت دنبال می شود.