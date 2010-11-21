75 عدد سکه تاریخی به موزه دانشگاه تبریز اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ رئیس دانشگاه تبریز ظهر یکشنبه در مراسم اهدای این سکه ها که با حضور تعدادی از اساتید و اندیشمندان حوزه فرهنگ و تاریخ برگزار شد، گفت: این کار ارزشمندترین و مقدسترین اقدام از سوی اهداءکنندگان این میراث تاریخ و فرهنگ کشورمان به یک مکان آموزشی، پژوهشی و علمی است.

سید محمد تقی علوی، ایران را دارای تمدن کهن و بزرگ دانست و گفت: ما باید به تاریخ و فرهنگ خودمان افتخار کرده و برای احیا و شناساندن آن به جهانیان و نسل امروز تلاش کنیم.

علوی تصریح کرد: این سکه ها در جهت اهداف و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از سوی محققان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به حوزه تاریخ و فرهنگ کشورمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: با مطالعه، تحقیق و بررسی سکه های تاریخی ضرب شده در دوران مختلف می توان به هویت زندگی افراد آن زمان و به خصوص به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن دوران دست یافت.

این 75 عدد سکه تاریخی از دوران گذشته تاریخ ایران از سوی شرکت یگانه مهر آفرین آریا به نمایندگی فرشید خجسته فر و علی رزمخواه به موزه تاریخ و فرهنگ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز که در محل جدید کتابخانه مرکزی این دانشگاه تاسیس شده است، اهدا شد.

دانشگاه تبریز دارای گنجینه بسیار ارزشمند و بی نظیر در زمینه تاریخ و فرهنگ است که اخیرا برنامه توسعه و تبدیل آن به یک موزه جامع جهت استفاده دانش پژوهان و محققان در دستور کار قرار گرفته است.