قربانیانی که از اصل ماجرا بی خبرند/ یک نکته مهم درباره جنگ افغانستان

رویترز نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که بر اساس این نتایج مردم افغانستان معتقدند دلیلی برای ادامه جنگ در کشورشان وجود ندارد.

اما نکته ای که در خبر رویترز ذهن را مشغول خود می کند این مطلب است که نوشته شده "با گذشت 10 سال از جنگ در افغانستان مردم دو ولایت کلیدی در جنوب این کشور هنوز نمی دانند که واقعه 11 سپتامبر چه بوده و علاوه بر آن ساکنان شهرهای این ولایت ها حتی از این نکته نیز بی خبر بودند که جنگ در کشور آنها وارد دهمین سال خود شده است."

به نوشته رویترز، تعداد بسیار اندکی از ساکنان ولایت های هلمند و قندهار دلیل حمله نیروهای خارجی به کشورشان و جنگ در افغانستان را می دانند.

بر اساس گزارشی که توسط شورای بین المللی توسعه و امنیت ( ICOS ) منتشر شده، 92 درصد از مردم هلمند نمی دانند آمریکا برای چه به کشور افغانستان حمله کرده است.

به راستی جنگیدن در کشوری که مردم آن دلیلش را نمی دانند چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ این در حالی است که از مدتها قبل آمریکا پروژه "فتح مغزها" را در افغانستان آغاز کرده و معتقد است که اگر بتواند در مغز مردم افغانستان نفوذ کند می تواند بر طالبان پیروز شود.

مردم افغانستان در حالی از واقعه 11 سپتامبر بی خبرند که آمریکا به خاطر آن آتش جنگ را در خاورمیانه برافروخت و به خاطر این جنگ ها علاوه بر تلفات انسانی بیش از یک تریلیون دلار هزینه کرد.

مقامات ناتو درباره این بی اطلاعی می گویند : آگاه نبودن مرم افغانستان از دلیل حمله ما به این کشور تاثیر زیادی در عدم موفقیت ما دارد.

در پاسخ به پرسش های مطرح شده یکی از مقامهای ارشد سابق ناتو با تاکید بر اینکه غرب باید شانس تصمیم گیری درباره تحولات افغانستان را به خود افغانها بدهد این تصور را که می توان دموکراسی غربی را به افغانستان تحمیل کرد بزرگترین خطای ناتو دانست.

ژنرال "کلاوس نیومن" رئیس سابق کمیسیون نظامی ناتو که در حال حاضر به عنوان مشاور در زمینه های سیاسی امنیتی و نظامی در آلمان و سازمان ملل فعالیت می کند در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره عملیات نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان اظهار داشت: به نظر من افغانستان در درجه اول یک مشکل نظامی نیست. آن یک مسئله سیاسی است.

وی همچنین درباره خطاهای ناتو در افغانستان اظهار داشت: افغانستان یک جامعه قبیله ای است و اولین اشتباه ما این بود که بر این باور بودیم از راه خشونت می توانیم یک دموکراسی غربی را بر این کشور تحمیل کنیم و دوم اینکه ما می خواستیم در یک کشور با قبایل مختلف که همیشه از سوی حاشیه ها و حومه های شهرها کنترل می شده یک حکومت مرکزی ایجاد کنیم. چنین وضعیتی در تاریخ افغانستان هرگز وجود نداشته است.

این ژنرال غربی افزود: نتیجه کار در سایه چنین خطاهایی نارضایتی افغانها است و اگر ما نتوانیم قلب و فکر افغانها را به دست آوریم به سختی خواهیم توانست علیه حرکت های شورشی در این کشور موفقیتی به دست آوریم.