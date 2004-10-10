دانشجويان از زد و بند سياسي و ابزار سياسي بودن خسته شده اند // دانشجو با صداقت و آرمانگرايي عمل مي كند

دبيركل جامعه اسلامي دانشجويان در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص آخرين وضعيت جامعه اسلامي دانشجويان درباره انتخابات رياست جمهوري گفت : خيلي جلوتر نرفته ايم ؛ در حال حاضر پيگير برنامه هاي داخلي هستيم و براي انتخابات رياست جمهوري كار خاصي انجام نداده ايم و درصدد هستيم تا ستاد انتخابات را راه اندازي كنيم .



وي افزود : جامعه اسلامي دانشجويان خود را موظف مي داند كه به صورت فعال در انتخابات رياست جمهوري شركت كند و در حال حاضر در تلاش هستيم كه در فضاي انتخابات ، بر عملكردهاي گذشته چه دوران سازندگي و چه دولت خاتمي نقدهايي را مطرح سازيم و فضاي مناسب را براي مردم عنوان كنيم .

شمشيري گفت: اگر با فضاي ذهني خود بتوانيم كانديدايي را انطباق دهيم كانديداي خود را معرفي و وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري مي شويم .

وي در خصوص عدم تمايل دانشجويان به سمت كارهاي سياسي و سياست زدگي دانشجويان گفت: سياست زدگي در بين دانشجويان نيست ، دانشجويان از زد و بند سياسي و ابزار جريانات سياسي و گروهاي سياسي بودن خسته شده اند و اين هم چيز تازه اي نيست . بر اين باور بوديم برخي از جريانات داخل و خارج دانشگاه با همديگر اين سير را طي كردند .



شمشيري گفت: دانشجويان از سياست زده نشده اند بلكه دانشجو با صداقت و آرمانگرايي عمل مي كند و عموم دانشجويان هم پشت با اين فكر همراه و هماهنگ هستند .

دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان تصريح كرد: تحليل دانشجويان از فضاي سياسي كشور اين است كه هر جا كه لازم باشد وارد شوند و حضور پيدا مي كنند و عمل سياسي را كه بايد انجام دهند ؛ انجام مي دهند و تاثير گذاري لازم را دارند .در واقع زدگي دانشجويان از جناح بازي و ارتباطات نامناسب سياسي با جريانات خارج از دانشگاه است .

ابراهيم شمشيري دبيركل جامعه‌ اسلامي دانشجويان گفت: جامعه اسلامي دانشجويان بر اساس اصول و آرمان هاي اصلي انقلاب گام بر مي دارد و سياست آرمانگرايي را دنبال مي كند .