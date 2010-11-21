تیم مس کرمان موقعیت خود را مدیون اقتدار کادر فنی است

ساسان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم فوتبال مس کرمان که هم اکنون در اردوی کیش به سر می برد روز به روز هماهنگ تر و به ایده آلهای مورد نظر نزدیک می شود که این کار خوب خود را مدیون تلاش مربیان وجدیت بازیکنانش است.

سرپرست مس کرمان تصریح کرد: تمرینات فشرده ای که مربیان برای بازی با شاهین بوشهر برنامه ریزی کرده اند ادامه دارد و تیم مس کرمان عصر یکشنبه با تیم رعد تهران بازی تدارکاتی برگزار می کند تا برای بازی با تیم بسیارخوب شاهین بوشهر آماده شود.

این مسئول یادآورشد: تیم مس کرمان در استادیوم المپیک کیش برنامه های بدنسازی و تاکتیکی خود را دنبال می کند که اردوی پنج روزه مس کرمان در کیش فردا شب با برگشت تیم به شهر کرمان خاتمه می یابد.

وی افزود: یکی از دلایل انتخاب محل اردوی چند روزه در کیش شباهت مکانی با بوشهر از لحاظ وضعیت آب و هوایی است تا تیم مس کرمان که تاکنون 12 بازی بدون باخت داشته است با پیروزی بر شاهین این روند را ادامه دهد.

موسوی اظهار داشت: کادر فنی بسیار خوب تیم مس کرمان در کنار انگیزه بالای بازیکنان برای برد همه اعضای تیم را بر نتیجه گیری از همه بازیها راغب تر می کند.

تیم مس کرمان در تعطیلات لیگ به اردوی کیش رفت تا برای ادامه بازیهای لیگ آماده باشد این تیم هم اکنون با 26 امتیاز در رده چهارم جدول لیگ قرار دارد.

