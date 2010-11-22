راه ترویج ازدواج آسان اعطای نقش های اجتماعی به جوانان است

حجت‌الاسلام حسن سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه فرهنگسازی برای ازدواج پایدار باید به علل و شرایط تجمل‌گرایی مردم و بدعت گزاری و ایجاد سنتهای جدید در این زمینه توجه کنیم.

وی اظهار داشت: بسیاری از تجمل گرایی‌ها و سخت‌گیری خانواده‌ها در تشکیل زندگی جوانان زمینه‌های تربیتی دارد چرا که مردم به جای این که اصالت را به خود فرد بدهند داشته‌های مادی طرف مقابل برایشان دارای اهمیت است.

سعیدی تصریح کرد‌: در گذشته اصالت انسانها براساس ظرفیت و توانمندی‌شان بود و این ظرفیت‌های فردی و اجتماعی بود که جایگاه فرد را تعیین می‌کرد ولی هم اکنون ظواهر جایگزین این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها شده است.

این مشاور خانواده افزود: افرادی که از لحاظ شخصیت علمی، هنری و یا ورزشی در جایگاه خاصی قرار دارند به دنبال تجمل گرایی و مادی‌گرایی حتی در نوع لباس پوشیدن خود نیز نیستند و خود را در قید و بند ظواهر نمی‌بینند ولی افرادی که به لحاظ درونی و فردی جایگاه مناسبی ندارند گمشده درونی خود را در ظواهر دنبال می‌کنند و می‌خواهند برای خود هویت ایجاد کنند.

سعیدی اظهار داشت: جوانان موفقیت و پیشرفت خود را در زندگی مادی جستجو می‌کنند و به همین دلیل مسابقه‌ای در جامعه در جمع‌آوری جهیزیه بهتر و یا برگزاری مراسم پرخرج تر ایجاد شده است که به ضعف هویتی جوانان بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه اگر جوانان را در زندگی صاحب نقش بیشتری کنیم آسانی و سادگی ازدواج به خودی خود حاصل می‌شود تاکید کرد: باید از ابتدا خانواده‌ها از جوانان خود مسئولیت بخواهند تا آنها نیز به دنبال افزایش فعالیت خود باشند و آینده‌شان را با تلاش و سعی خود بسازند.

سعیدی اظهار داشت: دادن نقش به جوانان در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی نتیجه‌ای جز سادگی ازدواج نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش روحانیون برای فرهنگ‌سازی ازدواج آسان و پایدار تصریح کرد:‌ متاسفانه جایگاه روحانیت به عنوان گروه مرجع در جامعه تنزل پیدا کرده و در حال حاضر روحانیت نقش بسیار کمی در فرهنگ‌سازی جامعه دارد.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه هم اکنون مسئله حجاب و روابط دختر و پسر جزو دغدغه‌های اصلی جامعه مذهبی کشور است گفت: علیرغم اهمیتی که از سوی جامعه مذهبی به این موضوع داده می‌شود نه تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه در این زمینه عقب گرد نیز داشته‌ایم و روند فعلی جامعه برخلاف نظر روحانیت بوده است.

وی تاکید کرد: باید روحانیت پیوند و ارتباط خود را با جامعه اصلاح کند تا بتواند در موضوعات با اهمیتی مانند ترویج ازدواج پایدار الگوسازی کرده و به صورت مبنایی تاثیرگذار باشد.