زنان ايراني هم در ورزشگاه آزادي حضور داشتند

به گزارش خبرنگار "مهر" خبرگزاري رويترز با اشاره به بازي تيم هاي ايران و آلمان گزارش داد: ايراني ها براي نخستين بار طي يك دهه گذشته ميزبان يك تيم قدرتمند بودند . از اين ديدار 110 هزار تماشاگر ديدن كردند . ضمن اينكه 150 هزارهوادارديگربه دليل اينكه نتوانسته بودند بليت تهيه كنند دربيرون از ورزشگاه حضور داشتند. هواداران زن ايراني به زعم اشتياق براي تماشاي اين مسابقه نتوانستند در ورزشگاه حضور پيدا كنند حال آنكه زنان آلماني در ورزشگاه حضور داشتند. البته درميان زنان حاضر در ورزشگاه تعدادي نيز ايراني بودند و روشن نشد كه اين زنان در استخدام سفارت آلمان در ايران بودند و يا به طور اختصاصي اجازه حضور در ورزشگاه را پيدا كرده بودند.

رويترز در جايي ديگر به جوانگرايي تيم ملي آلمان اشاره مي كند و مي گويد: آلمان دوران بهبودي پس از شكست در جام ملت هاي اروپا در سال 2004 را پشت سرمي گذارد و با تيمي جوان شده زير نظر يورگن كلينزمن مربي متشخص تيم تا به حال در بازي با تيم هاي اتريش ، برزيل و ايران داراي 2 پيروزي و يك تساوي شده است.

