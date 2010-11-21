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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

زهراسادات مشیر:

شهرداری تهران بسترهای لازم برای تبلیغ دین را فراهم می کند

شهرداری تهران بسترهای لازم برای تبلیغ دین را فراهم می کند

مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت: شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی موظف است زمینه همکاری مبلغان را با کسانی که می خواهند از این تبلیغ بهره مند شوند فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهراسادات مشیر در سومین آیین نکوداشت و تکریم بانوان مبلغه شهر تهران که امروز در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد خطاب به بانوان مبلغه افزود: خداوند را شاکریم که شما با محبت و توجه ، به امر مهم تبلیغ می پردازید.

مشاور شهردار تهران همچنین با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری که "بدون اخلاص هیچ کاری صورت نمی گیرد و مبلغ باید با قرآن مانوس باشد و با افکار نو مربوط به مذهب و دین آشنایی کامل داشته باشد" افزود : شرایطی که مقام معظم رهبری برای یک مبلغ بیان داشته اند را شما در خود به وجود آورده اید و همانگونه که در سوره عنکبوت آیه 18 آمده پیام باید ساده ، روان و قابل درک باشد و دقیقا این همان چیزی است که شما به آن می پردازید.

وی تاکید کرد: در این شرایط که شما قصد دارید دین اسلام را تبلیغ کنید شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی وظیفه دارد زمینه ساری و جاری کردن این موفقیت ها را فراهم سازد.

مشیرتصریح کرد: به عنوان یک نهاد اجتماعی بر خود فرض می دانیم زمینه همکاری دو دسته از شهروندان را فراهم کنیم یعنی مبلغین و کسانی که می خواهد از این تبلیغ استفاده کنند و به واسطه مبلغان به سوی نورانیت دین هدایت شوند.

کد مطلب 1195711

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