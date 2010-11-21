شهرداری تهران بسترهای لازم برای تبلیغ دین را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهراسادات مشیر در سومین آیین نکوداشت و تکریم بانوان مبلغه شهر تهران که امروز در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد خطاب به بانوان مبلغه افزود: خداوند را شاکریم که شما با محبت و توجه ، به امر مهم تبلیغ می پردازید.

مشاور شهردار تهران همچنین با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری که "بدون اخلاص هیچ کاری صورت نمی گیرد و مبلغ باید با قرآن مانوس باشد و با افکار نو مربوط به مذهب و دین آشنایی کامل داشته باشد" افزود : شرایطی که مقام معظم رهبری برای یک مبلغ بیان داشته اند را شما در خود به وجود آورده اید و همانگونه که در سوره عنکبوت آیه 18 آمده پیام باید ساده ، روان و قابل درک باشد و دقیقا این همان چیزی است که شما به آن می پردازید.

وی تاکید کرد: در این شرایط که شما قصد دارید دین اسلام را تبلیغ کنید شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی وظیفه دارد زمینه ساری و جاری کردن این موفقیت ها را فراهم سازد.

مشیرتصریح کرد: به عنوان یک نهاد اجتماعی بر خود فرض می دانیم زمینه همکاری دو دسته از شهروندان را فراهم کنیم یعنی مبلغین و کسانی که می خواهد از این تبلیغ استفاده کنند و به واسطه مبلغان به سوی نورانیت دین هدایت شوند.