به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در نشستی با دانشجویان شهرستان گلپایگان در دانشگاه پیام نور این شهرستان در خصوص وضعیت دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور از ابتدا باید در مسیر آموزش مجازی قرار می گرفت و ما تلاش می کنیم با حفظ وضعیت به وجود آمده این دانشگاه را به تدریج در مسیر اصلی خود قرار دهیم.

وزیر علوم با بیان اینکه همیشه توقعات باید با واقعیات هماهنگی داشته باشد، افزود: دانشجویان باید همواره روحیه آرمانخواهی و مطالبه گری خود را حفظ کنند که این موضوع نشاط و شادابی دانشگاهها را به دنبال دارد.

وی افزود: دانشجویان باید ضمن درک وضعیت موجود پلی به آرمانهای خود بزنند تا پویایی فکری دانشجویان، انتقادات و پیشنهادات آنان به نقد سازنده و نهایتاً به پویایی و رشد جامعه منجر شود.

دانشجو با اشاره به تخصیص 500 میلیون تومان برای احداث مجتمع فرهنگی گلپایگان گفت: دانشجویان و دانشگاهیان ما دین مدار هستند و در فتنه سال گذشته سربلند بیرون آمدند.

وی افزود: انشاء الله به جایی برسیم که دانشگاه اسلامی را به عنوان یک الگو به جهانیان معرفی کنیم زیرا جهانیان از مادیگرایی خسته شده اند و گرایش به معنویات در جوامع غربی فزونی یافته است.