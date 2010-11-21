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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

اشعری:

نمایشگاه "یاد یار مهربان" بر سرانه مطالعه تاثیر دارد

نمایشگاه "یاد یار مهربان" بر سرانه مطالعه تاثیر دارد

رئیس کتابخانه ملی ایران عنوان کرد: نمایشگاه‌هایی مثل "یاد یار مهربان" می‌توانند بر میزان سرانه مطالعه در کشور تاثیر بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر اشعری در  بازدید از نمایشگاه "یاد یار مهربان" به تاثیر این نمایشگاه بر فرهنگ کتابخوانی در کشور اشاره کرد و گفت: پیش از این سرانه مطالعه در ایران 7 دقیقه بود که در آمار رسمی جدید به 18 دقیقه رسیده است که بی گمان نمایشگاه "یاد یار مهربان" در بالا بردن این سرانه بی اثر نبوده است.

وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص برپایی این نمایشگاه در باغ کتاب تهران در دوره‌های بعدی اظهار داشت: مشکلی که در نمایشگاه "یاد یار مهربان" به چشم می خورد متراژ کم فضای نمایشگاهی است. پیشنهاد من این است که در صورت وجود فضای نمایشگاهی بزرگتر، کتابها از سالهای آتی به صورت موضوعی چیده شوند تا مراجعه‌کنندگان راحت‌تر بتوانند کتابهای مورد نظرشان را در حوزه‌های مختلف انتخاب کنند.

اشعری با اشاره به نیاز به فرهنگسازی برای نمایندگان خرید مدارس گفت: ما قبل از نمایشگاه، اطلاعات کامل کتابهای نمایشگاه را به مدارس می‌فرستیم تا معلمان ابتدا با هم کتابها را انتخاب کنند و بعد به نمایشگاه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در هشت سال برگزاری، هرساله نوآوری‌هایی داشته و نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته پربارتر بوده است.

هشتمین نمایشگاه "یاد یار مهربان" از 23 تا 29 آبان در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد.
 

کد مطلب 1195717

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