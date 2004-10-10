مصاحبه خيالي نظريه پرداز نيويورك تايمز با اسامه بن لادن

به گزارش خبرگزاري مهر، "نيكلاس كريستف" نظريه پرداز روزنامه نيويورك تايمزدر مطلبي كه از كابل در افغانستان ارسال كرده و در شماره روز شنبه نيويورك تايمز با عنوان "رويا پردازي در افغانستان" به چاپ رسيده است، نوشت: جناب رييس جمهور آمريكا، من متاسفم. اگر چه تمام پاكستان و افغانستان را جستجو كردم، نتوانستم بن لادن را جز در روياهايم بيايم.

در آنجا من در حال چك كردن ايميل هايم در يك كافي نت در قندهار بودم كه ناگهان مرد لاغر اندامي راديدم كه لنگ لنگان از مقابلم گذشت و به زودي ناپديد شد. من به دنبال وي دويدم و خوشبختانه توانستم بن لادن را بگيرم و وي را بنشانم و با او مصاحبه كنم كه متن آن به شرح زير است:

من: به من بگو در انتخابات آمريكا شما كدام كانديدا را حمايت مي كنيد؟

اسامه: من سعي مي كنم كه طرفدار گروه خاصي نباشم. اما اگز انشاالله بوش دوباره انتخاب شود القاعده سود خواهد برد.

من: چون بوش در مبارزه با تروريسم هيچ كاري نمي تواند انجام دهد؟

اسامه: نه به هيچ وجه. پس بي طرفي شما كجا رفته است؟ اگر چه من مي دانم كه خبرنگاران بي طرف هستند پس بي طرف بودنت را به من نشان بده. بوش كارهاي زيادي انجام داد كه با اشغال افغانستان آغاز شد و مرا به كوههاي وزيرستان در پاكستان روانه كرد. بعد وي به مشرف تكيه كرد تا سربازهاي خود را به وزيرستان اعزام كند تا مرا دوباره به واكنش وادارد.

من: به هر حال در حال حاضر مبارزه با آمريكا دشوارتر شده است يا آسان تر؟

اسامه: سخت تر شده است. خيلي سخت تر.جرات واعتماد به نفس بالا مي خواهد گاز سارين را درمتروهاي نيويورك پخش كند اما نيروهاي امنيت داخلي آمريكا كنترل را به دست گرفته اند و تجارت گازهاي شيميايي دشوار شده است. البته عوامل خواب آلود ما در اف بي آي به همراه منابع اين سازمان به خواب رفته اند. ما درباره بمب هاي كثيف حرف زديم اما بوش مواد راديواكتيو را هم مورد كنترل قرار داد. در حال حاضر بوش بسيار بيش از آنكه رقباي دموكرات وي مي دانند، به امنيت "مي انديشد".

من: بالاخره ما نفهميديدم پس چرا شما گفتيد القاعده از وجود بوش سود مي برد؟

اسامه: استخدام، استخدام، استخدام. نگاه كن! سخت ترين چالش ما به دست آوردن سلاح شيميايي نيست. مشكل ما استخدام افرادي براي انجام دادن اين كار است و بوش برترين استخدام شده ماست.

من: به هر حال برترين هدف شما چيست؟ كشتن مردم آمريكا؟

اسامه: نه اگر ما مي خواستيم اين كار را انجام دهيم كه عواملمان در مك دونالد تا به حال اين كار را انجام داده بودند. اگر چه همين الان هم ما سالي 150 هزار نفر را مي كشيم. هدف برتر ما اين است كه خلافت قدرتمندي را ميان مردم مسلمان ايجاد كنيم. خلافتي كه در برابر يانكي ها كم نياورد.

من: كدام ملت را براي اين كار انتخاب مي كنيد؟

اسامه: عربستان سعودي اگر بتوانيم وفاداران به رژيم آن را سرنگون كنيم و پاكستان اگر بتوانيم مشرف را بركنار نماييم و يك بمب واقعي اسلامي داشته باشيم. من براي حمله آينده ام به آمريكا هرگز منت بمب هاي اورانيوم و پلوتونيوم را نمي كشم.

من: برگرديم. چرا يك دولت جديد پاكستاني بايد اسلامي باشد؟

اسامه: بسياري از مردم پاكستان و بويژه افرادي كه در دستگاههاي اطلاعاتي هستند مرا حمايت مي كنند وبه همين ترتيب است كه ما توطئه هاي خود بر ضد مشرف را برنامه ريزي مي كنيم و همين طور بود كه من توانستم سه سال بي خطر در پاكستان بمانم. شما كفار فكر مي كرديد كه من در غاري در افغانستان هستم در حالي داشتم در خانه امن خودم در وزيرستان تلويزيون نگاه مي كردم.

نگاه كن كافر! اين مهمترين دليل است كه من مي خواهم باز هم بوش بر سركار بماند. جايزه تاريخي انقلاب درعربستان سعودي يا پاكستان است به اين ترتيب ما مي توانيم يك پايگاهي براي خوددست و پا كنيم و يا حتي به سلاح هسته اي دست پيدا نماييم. استعداد بوش براي دشمن كردن مسلمان ها با خود فاكتوري است كه در اين زمينه به ما كمك مي كند. مي دانيد، من معتقدم در پاكستان دموكراسي برقرار مي شودزيرا يك نظر سنجي نشان داده است كه در پاكستان فقط 7 درصد مردم از ديدگاههاي بوش طرفداري مي كنند و 93 درصد مرا دوست دارند.

پس اجازه بدهيم مردم پاكستان دولت مورد نظرشان را انتخاب كنند. شما به زودي خواهيد ديد كه من سلاح هسته اي هم توليد مي كنم و زنده باد دولت بوش!