به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سعید عبدولی پس از دستیابی به مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو ضمن بیان این مطلب افزود: باید ابتدا از خانواده ام، همسرم و مسئولان فدراسیون کشتی تشکر کنم که طی ماه‌های اخیر مرا همراهی کردند تا به موفقیت برسم، تشکر کنم.

وی با ابراز خوشحالی از دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو افزود: خوشحالم که با مدال طلای من، تعداد مدال‌های کاوران ایران دو رقمی شد.

این کشتی گیر طلایی ایران در خاتمه تصریح کرد: همیشه یکی از آرزوهایم این بود که مدال طلای بازی‌های آسیایی را بدست آورم و خوشحالم که امروز به این آرزویم رسیدم.

کشتی‌گیر فرنگی‌کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان با پیروزی برابر حریف قزاقستانی به مدال طلای شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی دست یافت تا علاوه بر کسب دومین مدال طلای کشتی فرنگی، دهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را به ارمغان بیاورد.