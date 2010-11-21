  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

عبدولی: به آرزوی ورزشی‌ام رسیدم/ خوشحالم که طلاهای ایران را دو رقمی کردم

عبدولی: به آرزوی ورزشی‌ام رسیدم/ خوشحالم که طلاهای ایران را دو رقمی کردم

کشتی‌گیر فرنگی‌کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی را یکی از آرزوهای ورزشی خود عنوان کرد و گفت: با قهرمانی در گوانگجو به این آرزوی ورزشی‌ام رسیدم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سعید عبدولی پس از دستیابی به مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو ضمن بیان این مطلب افزود: باید ابتدا از خانواده ام، همسرم و مسئولان فدراسیون کشتی تشکر کنم که طی ماه‌های اخیر مرا همراهی کردند تا به موفقیت برسم، تشکر کنم.

وی با ابراز خوشحالی از دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو افزود: خوشحالم که با مدال طلای من، تعداد مدال‌های کاوران ایران دو رقمی شد.

این کشتی گیر طلایی ایران در خاتمه تصریح کرد: همیشه یکی از آرزوهایم این بود که مدال طلای بازی‌های آسیایی را بدست آورم و خوشحالم که امروز به این آرزویم رسیدم.

کشتی‌گیر فرنگی‌کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان با پیروزی برابر حریف قزاقستانی به مدال طلای شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی دست یافت تا علاوه بر کسب دومین مدال طلای کشتی فرنگی، دهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را به ارمغان بیاورد.

کد خبر 1195723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها