به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کامیار فانیان ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه برای این اجراها تلاش شبانه روزی انجام شده اظهار داشت: در اجرای این مهم سفر به نقاط مختلف ایران و ترکمنستان و آذربایجان نهفته است.
وی با بیان اینکه تکنیکهایی دوتار ترکمن از شمال تا جنوب خراسان تفاوتهای زیادی باهم دارد، افزود: اولین اجرای این کنسرت در سه بخش مجزای کنسرت، دوتار نوازی خلیفه منصور صبوحی است.
وی دومین بخش اجرای کنسرت را مربوط به موسیقی عاشیقی دانست و افزود: این موسیقی محلی با نوازندگی سازهای کوبهای ، قوپوز و بالابان توسط عاشیق علسگر وظیفه خواه اجرای برنامه خواهد کرد و موسیقی اصیل ایرانی در بخش سوم کنسرت برپا خواهد شد.
فانیان در ادامه بکاربردن تصنیفهای نو و خاص با ترکیب نتهای موسیقی ایرانی که تا زمان حاضر در نوازندگیها بکار نرفته را از جمله ابداعی جدید در این کنسرت برشمرد و ادامه داد: اشعار این کنسرت از سعدی، شهریار و عباس کی قبادی
انتخاب شده است.
این گروه با 10 نوازنده پنجم و ششم آذرماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان کنسرتهای خود را به اجرا می گذارد که سرپرستی آن بر عهده کامیار فانیان است و با انواع سازهایی همچون باغلاما، قوپوز،بالابان، نی و دوتار ترکمن اجرا میشود.
