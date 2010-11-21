  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

کنسرت موسیقی عاشیقی ترکمن در اصفهان اجرا می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست گروه موسیقی عاشیقی ترکمن گفت: همزمان با عید بزرگ غدیر خم آوای موسیقی ایرانی، ترکمن و عاشیقی در اصفهان طنین انداز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کامیار فانیان ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه برای این اجراها تلاش شبانه روزی انجام شده اظهار داشت: در اجرای این مهم سفر به نقاط مختلف ایران و ترکمنستان و آذربایجان نهفته است.

وی با بیان اینکه تکنیکهایی دوتار ترکمن از شمال تا جنوب خراسان تفاوت‌های زیادی باهم دارد، افزود: اولین اجرای این کنسرت در سه بخش مجزای کنسرت، دوتار نوازی خلیفه منصور صبوحی است.

وی دومین بخش اجرای کنسرت را مربوط به موسیقی عاشیقی دانست و افزود: این موسیقی محلی با نوازندگی سازهای کوبه‌ای ، قوپوز و بالابان توسط عاشیق علسگر وظیفه خواه اجرای برنامه خواهد کرد و موسیقی اصیل ایرانی در بخش سوم کنسرت برپا خواهد شد.

فانیان در ادامه بکاربردن تصنیف‌های نو و خاص با ترکیب نت‌های موسیقی ایرانی که تا زمان حاضر در نوازندگی‌ها بکار نرفته را از جمله ابداعی جدید در این کنسرت برشمرد و ادامه داد: اشعار این کنسرت از سعدی، شهریار و عباس کی قبادی
انتخاب شده است.

این گروه با 10 نوازنده پنجم و ششم آذرماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان کنسرتهای خود را به اجرا می گذارد که سرپرستی آن بر عهده کامیار فانیان است و با انواع سازهایی همچون باغلاما، قوپوز،بالابان، نی و دوتار ترکمن اجرا می‌شود.

کد خبر 1195726

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها