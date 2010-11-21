به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمداسماعیل مطلق روز یکشنبه در سمینار "سلامت باروری در جوانان" با بیان اینکه حدود 23 درصد دختران کشور زیر سنین 20 سال ازدواج می‌کنند، نسبت به بارداریهای زودرس و عواقب آن در این افراد هشدار داد.

وی با اشاره به سرشماری سال 1375 در ایران گفت: طبق این سرشماری چهار درصد دختران 10 تا 14 سال و 19 درصد دختران 15 تا 19 سال در کشور ازدواج می‌کنند. تنها 33 درصد این دختران از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند و یک سوم آنها در سال اول ازدواج باردار می‌شوند.

مطلق با بیان اینکه امروز سلامت جوانان و نوجوانان به عنوان موضوعی مستقل در دنیا مطرح است گفت: بی‌توجهی به حقوق و بهداشت جنسی و باروری، زیانهای فراوانی را به بار می‌آورد به طوری که سالانه 585 هزار زن در دنیا به دلیل عوارض بارداری جان خود را از دست می‌دهند. همچنین سالانه 200 هزار زن در دنیا به دلیل شکست در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری یا عدم دسترسی به این وسایل می‌میرند. همچنین 120 تا 150 میلیون زن در سراسر جهان از دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری محرومند.

به گفته وی، سالانه 75 میلیون حاملگی ناخواسته در دنیا رخ می‌دهد که 45 درصد آنها منجر به سقط جنین می‌شود. همچنین سالانه 70 هزار زن به دلیل عفونتهای مجاری تناسلی جان خود را از دست می‌دهند و 333 میلیون مورد جدید بیماریهای قابل انتقال از طریق جنسی بروز می‌کند.

مطلق با بیان اینکه در هر دقیقه یک کودک زیر 14 سال در دنیا به دلیل ایدز جان خود را از دست می‌دهد، افزود: همچنین 15 میلیون کودک در جهان یکی از والدین خود را به دلیل ایدز از دست داده‌اند.

به گفته مطلق، بسیاری از مرگ و میرها و ناتواناییهای دوران نوجوانی و جوانی قابل پیشگیری است. بر این اساس امروز برنامه‌ریزی برای سلامت جوانان و نوجوانان از اولویت‌های دنیا است.

رئیس دفتر سلامت جمیعت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مداخلات مدارس مروج سلامت در سال جاری در 658 مدرسه اجرا می‌شود که می‌تواند گام موثری در ارتقای شاخصهای سلامت جوانان و نوجوانان باشد.