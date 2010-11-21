القاعده با "راهبرد هزار زخم" به جنگ آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبکه تروریستی القاعده شاخه شبه جزیره عربستان (AQAP) اعلام کرد که به مبارزه خود با غرب با استفاده از شیوه های جدید ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش شرکت اینترنتی "اینتل سنتر" آمریکا که کار رصد کردن اخبار شبکه های تروریستی را بعهده دارد، القاعده در بیانیه جدیدی از ادامه مبارزه با غرب به شیوه ای متفاوت از حمله به برجهای دوقلوی نیویورک خبر داده است.

اینتل سنتر با استناد به مجله انگلیسی "اینسپایر" که القاعده شبه جزیره عربستان از طریق آن عهده دار مسئولیت ارسال بسته های مشکوک از یمن شد، به نقل از این شبکه تروریستی اعلام کرد: برای شکست دادن آمریکا نیازی به انفجارهای بزرگ نداریم، بلکه حملات کوچک با نفرات و زمان کمتر هدف اصلی ماست.

بر این اساس راهبرد جدید القاعده که با عنوان "راهبرد هزار زخم" نامیده شده مجروح کردن دشمن از طریق عملیاتهای کوچک و دائمی و از پای درآوردن وی از این طریق است.

در این بیانیه تلاش برای ارسال بسته های مشکوک از طریق فرودگاه دوبی و لندن به آمریکا در همین راستا ارزیابی شده و این عملیات که تنها 4 هزار و 200 دلار برای القاعده هزینه داشته نمونه ای از راهبرد مذکور دانسته شده است.

گفتنی است القاعده شاخه شبه جزیره عربستان مسئولیت ارسال این بسته ها را که حاوی مواد مشکوک انفجاری بوده اند، بعهده گرفته است. پس از کشف این بسته ها در روز هشتم آبان رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که یک خطر تروریستی جدی علیه کشور خنثی شده است.