وزارت ارشاد از کتابخوانها حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در فرودگاه بندرعباس با حضور استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برگزار شد در جمع خبرنگاران بیان داشت: اکنون فضای خوبی از لحاظ مطالعه در کشور به وجود آمده و باید تلاش شود تا شوق و علاقه به مطالعه با برگزاری نمایشگاه های مختلف و فعالیتهای فرهنگی بیشتر شود.

وی تصریح کرد: تنها به طور صرف نباید از کسانی که در کار نشر کتاب هستند حمایت شود بخشی از کار باید در اختیار خواننده قرار گیرد و حمایتهای لازم انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در صورتی که حمایت های لازم از خوانندگان کتاب صورت گیرد رشد بهتری را در این بخش شاهد خواهیم بود.

حسینی عنوان کرد: اختصاص یارانه ها در بخش کتاب به تدریج از تولید کننده به مصرف کننده کتاب تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به استفاده از کارتهای الکترونیکی خرید کتاب و توزیع آن در کشور بیان داشت: برنامه ریزیهای انجام شده به نحوی است که تعداد بیشتری از کارتهای ویژه خرید کتاب در اختیار مردم قرار گیرد و در این بخش حمایتهای لازم انجام خواهد شد.

در پایان این نشست به طور نمادین به 10 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به نمایندگی از هزار و500 نفر از دانشجویان این دانشگاه لوح تقدیر و یک کارت خرید الکترونیکی کتاب اهدا شد.