نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز موضوع مذاکرات سازش بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه الاتحاد امارات در کاریکاتور خود به موضوع توسعه شهرک ها و توقف مذاکرات مستقیم سازش پرداخته است. در این کاریکاتور رژیم صهیونیستی از سویی با یک دست خود در حال ساخت و ساز و توسعه شهرک ها است و از سوی دیگر دست دیگر خود را به طرف فلسطین برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش گشوده است.

روزنامه الوطن عربستان نیز در کاریکاتور به موضوع لبنان اشاره کرده است. در این کاریکاتور معادله سین- سین (سوریه و سعودی) که همواره راه حل مشکلات و تنش های سیاسی لبنان بوده، اکنون در نماد یک انسان بیمار که در تب می سوزد درآمده است و قادر به حل بحران سیاسی کنونی در لبنان نیست.

روزنامه الوطن قطر نیز به استفاده آمریکا از ناتو برای پیشبرد سیاست های خود در جهان اشاره کرده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز به حضور نیروهای ناتو در افغانستان پرداخته و این پرسش را مطرح کرده است که آیا جنگ افغانستان ابدی خواهد بود؟ در این کاریکاتور جنگنده ناتو در حال بمباران مناطق افغانستان است که این بمب ها به شکل تابوت است و این جنگنده از سوی یکی از همین تابوت ها مورد هدف قرار گرفته است. این کاریکاتور به بیهوده بودن حضور ناتو در افغانستان و افزایش ناامنی و تروریسم در این کشور اشاره دارد.

پایگاه خبری فلسطین الیوم در بخش کاریکاتور خود به موضوع توافقات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پیشبرد روند صلح از جمله فروش جنگنده های "اف 35" واشنگتن به تل آویو در ازای توقف موقت شهرک سازی پرداخته است. در این کاریکاتور جنگنده "اف 35" به سوی پیشبرد روند به اصطلاح سازش در خاورمیانه در حال حرکت است.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن فرآیند سازش را مورد توجه قرار داده است. در این کاریکاتور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از روند سازش و اعراب روی گردانده است و حال آنکه کشورهای عربی با حالت تضرع خواهان از سرگیری مذاکرات سازش با این رژیم هستند و در واقع وقت خود را بیهوده هدر می دهند.