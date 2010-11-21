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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

"چشمه ‌سار هدایت" از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود

"چشمه ‌سار هدایت" از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود

ویژه برنامه "چشمه‌ سار هدایت" به مناسبت ولادت امام هادی(ع) و سفارش گروه محافل و مناسبتهای شبکه قرآن و معارف سیما تولید و یکشنبه 30 آبان از این شبکه پخش می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به مناسبت میلاد امام هادی (ع) تهیه شده در برگیرنده مباحث کاربردی همراه با بافت دراماتیک با قالب های تعاملی در طرح مباحث دینی و بحث های دو سویه است .

شعرخوانی صابر خراسانی ، بحث کارشناسی توسط حجت الاسلام صداقت زاده ، تواشیح گروه محراب و مداحی مهمترین بخشهای این برنامه را تشکیل می دهند .

"چشمه سار هدایت" در فضای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تهیه و تولید شده که طی آن مباحث مربوط به زندگی حضرت امام هادی (ع) طرح و تبیین می شود.

این برنامه یکشنبه 30 آبان از ساعت 18:30 از شبکه قرآن و معارف سیما پخش و دوشنبه اول آذز ساعت 13:40 تکرار می شود .

کد مطلب 1195737

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