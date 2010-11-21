ترمینال کلانتری جوابگوی نیازهای حمل و نقل استان البرز نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک در محل استانداری البرز افزود: وجود ترمینال کلانتری در کرج یک امر مطلوب است و به برخی از نیازها پاسخ می دهد اما نیازمند احداث یک ترمینال دیگر نیز هستیم.

وی ادامه داد: لازم است یک ترمینال برون شهری برای پاسخگوی به نیازهای حمل و نقل استان البرز و کرج احداث شود تا مشکلات موجود از میان برود و مشکلات احتمالی نیز به وجود نیاید.

اتوبوسهای ترمینال برای سوخت گیری با کمترین مشکل مواجه باشند

این مسئول بیان کرد:‌ در عین حال باید شرایطی فراهم شود تا اتوبوسهای ترمینال برای سوختگیری با کمترین مشکل مواجه باشند و نیازهای آنها در این خصوص در اسرع وقت به بهترین نحو تامین شود.

افضلی اظهار داشت: در حال حاضر اتوبوسهای منطقه مجبور هستند برای دریافت سوخت گازوئیل از جایگاه های داخل شهر استفاده کنند درحالیکه نیاز است تاآنها برای خود یک جایگاه داشته باشند.

احداث جایگاه گازوئیل برای استفاده اتوبوسها دنبال شود

وی عنوان کرد: در صورت امکان باید شرایطی فراهم شود تا شاهد احداث یک جایگاه مطلوب گازوئیل در مکان مناسب برای استفاده اتوبوسها باشیم.

در ادامه این جلسه نیز رئیس پلیس راه استان تهران گفت: باید شرایطی فراهم شود تا از تجمع مسافر در حاشیه آزادراه کرج - قزوین جلوگیری شود تا تردد خودروها به نحو روانتری صورت گیرد.

هجوم مسافران به برخی از نقاط حاشیه آزادراه کرج - قزوین

سیدهمایون شریفی ادامه داد: در حال حاضر شاهد هجوم مسافران به برخی از نقاط حاشیه آزادراه کرج - قزوین هستیم که این امربرای تردد خودروها در این بزرگراه مشکلاتی ایجاد می کند.

این مسئول اضافه کرد: باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از تداوم این مشکل لحاظ شود تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی و گره های ترافیکی در بزرگراه یادشده جلوگیری به عمل آید.

افزایش غیرمنتظره قیمتها در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها مدیریت شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شورای استانداری البرز نیز در این جلسه گفت: لازم است شرایطی به وجود آید تا از افزایش غیرمنتظره قیمتهای مربوطه در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان البرز جلوگیری به عمل آید.

سعید حاجی شیزری افزود: طرح هدفمند کردن یارانه از طرحهای بسیار مطلوب اقتصادی است اما باید شرایطی فراهم شود تا از افزایش غیرمنتظره قیمتها و کرایه ها در زمان اجرای این طرح جلوگیری شود.