كري : عرفات ناتواني خود را در داشتن اراده قوي براي صلح ثابت كرده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كري با لحني تند نيزقول داد درقبال مساله حمايت كشورهاي منطقه خاورميانه ازسازمان هاي اصولگرايي همچون جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس وجنبش حزب الله لبنان كوتاه نيايد .

وي با استقبال ازطرح آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براي عقب نشيني از نوارغزه ، اين طرح را شجاعانه توصيف كرد.

نامزد دمكراتهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا گفت: اسراييل حتي دو روزپس ازحادثه شبه جزيره سيناي مصركه درآن شماري از اسراييليها كشته شدند، مورد حمله قرار گرفت.

جان كري افزود : اشخاصي همچنان تلاش مي كند دست به هرج و مرج در اسراييل بزنند.اسراييل همچنان مورد حمله قرار مي گيرد؛ كودكان درانفجاراتوبوسها كشته مي شوند، مبارزان، اسراييليها را در رستورانها مي كشند.

وي ادامه داد: ما مدتهاي طولاني است كه شاهديم عرفات ثابت كرده نه تنها هيچ عزم و اراده اي ندارد بلكه اوبه عنوان شريك فاقد تواناييها لازم براي هرگونه تحرك براي روند صلح بااسراييل است.

نامزد دمكراتها با بيان اينكه ازمواضع خود ذره اي عقب نشيني نخواهد كرد ، اذعان نمود : درصورتي كه در انتخابات نوامبر آتي رياست جمهوري آمريكا پيروزشود كشورهاي عربي كه همچنان از تروريستهايي مانند جنبش حماس و حزب الله لبنان و گردانهاي شهداي الاقصي حمايت مي كنند برخورد خواهد كرد چرا كه آنها را مسئول اين گونه اقدامات مي داند.

جان كري نامزد دمكراتيهاي آمريكا اين سخنان را در منطقه برووارد ايالت فلوريداي آمريكا(درجنوب شرق ) كه اكثرا يهودي هستند عنوان كرد.