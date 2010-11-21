تخریب چهره بسیج از اهداف جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ محمد اسماعیل سعیدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: هفته بسیج فرصت بسیار مغتنمی است که بتوانیم سیمای نورانی بسیج را در حد بضاعت خود نشان دهیم چرا که بسیج تجلی ایثار، عشق و از خود گذشتگی است.

ی تاکید کرد: اگر بسیج و تفکر بسیجی نبود ما در خیلی از حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دفاعی، درمانی، تربیتی و به موفقیت نائل نمی شدیم.

جانشین فرماندهی سپاه عاشورا خاطر نشان کرد: ما بایستی در هفته بسیج با برگزاری همایش ها، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، نمایشگاههای فرهنگی هنری، جشنواره هنری اعم از تئاتر و شعر، مسابقات وبلاگ نویسی، مراسم تجلیل از اساتید و بسیجیان نخبه، نشست های خبری، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سطح دانشگاهها و حوزه ها، ویزیت رایگان اقشار محروم جامعه در مراکز درمانی با اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم بتوانیم چهره حقیقی بسیج را به تمام دنیا نشان دهیم.

سعیدی با اشاره به حضور چشمگیر بسیج در تمام حوزه ها و عرصه ها به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت و گفت: برگزاری یادواره شهدا، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و تجلیل از زنان ایثارگر، نواختن زنگ بسیج در مدارس، برگزاری جشنواره سرودهای نغمه عشق، همایش عفاف و حجاب، برگزاری میزگردهای تلویزیونی، برگزاری جشن ولایت و جشن غدیر، غبرروبی و عطر افشانی مزار شهدا، برگزاری اردوهای رزمی فرهنگی و تبلیغی توسط گردانهای عاشورا، امام حسین(ع) و امام علی(ع) از جمله برنامه هایی است که در این هفته صورت می گیرد.