اساتید نمونه دانشگاه رازی کرمانشاه تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، هیئت رئیسه دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد به پاس قدردانی از زحمات جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه، طی مراسمی که روز دوشنبه برگزار می شود از این افراد تجلیل به عمل آورد.



براساس این گزارش اساتید برجسته ای که قرار است از آنها تجلیل شود به شرح زیر است: حجت الاسلام مختاری به دلیل تلاش در جهت ارتقا آموزه های فرهنگی و اجتماعی، دکتر شهریار همتی استاد نمونه بسیجی کشور، دکتر علی بیدمشکی پور معاون نمونه دانشجویی و فرهنگی کشور، دکتر کیانوش چقامیرزا دبیر همایش ایثار و شهادت و توسعه علمی کشور، دکتر فرشاد رحیم پور دبیر سیزدهمین کنگره مهندسی شیمی و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای نفت و پتروشیمی ، دکتر امیر حسین علی بیگی ارتقاء از مرتبه استاد یاری به دانشیاری.



دکتر بهین، ارتقا از مرتبه استاد یاری به دانشیاری، دکتر کیومرث زرافشانی ارتقاء از مرتبه استاد یاری به دانشیاری ، دکتر غلامرضا برون ارتقا از مرتبه استاد یاری به دانشیاری ، دکتر محمدتقی درویشی ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی ، دکتر محمد ابراهیم مالمیر تألیف کتاب نمونه سال، کنگره بین المللی رضوی و جشنواره کشوری فرهنگی ، هنری امام رضا(ع) و دکتر وحیدسبزیان پور تلاش های مؤثر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی.



این مراسم روز دوشنبه اول آذر ماه از ساعت 16 تا 18 در سالن شماره دو آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه رازی برگزار می شود.

