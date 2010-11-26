اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فهرست نهایی برترین‌های سال فوتبال آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: حق منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم ما بود که در فهرست نهایی سه مربی برتر سال آسیا قرار بگیرد زیرا به همراه ذوب آهن در فصل جاری نتایج بسیار خوبی را در لیگ قهرمانان آسیا بدست آورد.

"باشگاه ذوب آهن به همراه سئونگنام کره‌جنوبی و الاتحاد سوریه در فهرست نهایی انتخاب برترین باشگاه آسیا قرار گرفته‌اند." وی در این مورد اظهار داشت: با تلاش مدیریت، کادرفنی و بازیکنان تیم ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با حذف تیم‌های مطرح پوهانگ، الهلال، الاتحاد، بنیادکار و الوحده نایب قهرمان آسیا شد و به شایستگی در بین کاندیداهای برترین باشگاه سال آسیا قرار گرفت. امیدواریم فرشید طالبی هم که در بین 5 بازیکن برتر سال آسیا قرار دارد، به جایگاهی که شایسته آن است، دست یابد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه این باشگاه از نظر اخلاقی و فرهنگی هم توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به عنوان باشگاه اول اخلاق کشور انتخاب شد، اضافه کرد: در مقطعی که تیم ما در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت و در نهایت نایب قهرمان آسیا شد، در جام حذفی پینگ پنگ و مسابقات قهرمانی دوومیدانی کشور به عنوان قهرمانی دست یافتیم. ضمن اینکه تیم فوتبال ما در حال حاضر صدرنشین مسابقات لیگ است.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه در موفقیت‌ سال ‌اخیر ورزش کشور باشگاه ذوب آهن نقش پررنگی داشته، اضافه کرد: اهمیت ویژه‌ای برای ورزش‌های پایه قائل هستیم که ثمره آن را امروز می‌توان در مسابقات گوانگجو دید که احسان حدادی، سجاد و امیر مرادی، کیوان قنبرزاده، محمدمحسن ربانی، هادی سپهرزاد، امین نیک‌فر، امین رحیمیان و بهروز سیستانی پور دوومیدانی‌کاران باشگاه ذوب آهن در این رقابت‌ها شانس کسب مدال و افتخار آفرینی برای ورزش ایران دارند.

دلیلی در پایان با بیان اینکه این افتخارات در حالی بدست آمده که باشگاه ذوب آهن نسبت به سایر باشگاه‌های سرمایه‌گذاری کمتری داشته، در پایان گفت: خدیجه آزادپور نخستین بانویی که در تاریخ ورزش کشور به مدال طلا دست یافت، هم عضو باشگاه ذوب آهن است که این افتخار آفرینی بزرگ ووشوکار بانوی کشورمان در گوانگجو را به ایشان و جامعه ورزش به خصوص بانوان ورزشکار کشور تبریک می‌گویم.