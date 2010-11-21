به گزارش خبرگزاری مهر سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، در مراسمی ‏که بمناسبت هفته بسیج ، به همت مرکز بسیج سازمان هواپیمائی کشوربرگزار شد، با اشاره به ‏فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان، گفت:‏بسیج یاداور فرمان حکیمانه و دوراندیشانه امام بزرگوارمان در 5آذرماه سال 58 است .



وی افزود: به قول مقام معظم ‏رهبری که در سخنانشان در قم فرمودند که "بسیج یکی از آیات قدرت الهی است که خدای متعال به آن ‏بنده صالح و شخصیت کم نظیر و بی نظیر بعد از ائمه علیه السلام عنایت فرمود. "،این عنایتی بود که ‏حضرت امام قبل از شروع جنگ فرمان تشکیل بسیج را 5در آذر صادر کردند و سال بعد در شهریور 59 ‏جنگ آغاز شد .‏



سرلشکر صفوی گفت: هفته بسیج یادآور حماسه مقاومت و پیروزی فرزندان بسیجی ملت ایران است و ما ‏در این هفته ، بر همه ارواح پاک شهیدان دلاور سلام و درود می فرستیم، خصوصا جانبازانی ‏که هنوز ترکش های زمان جنگ آنها را آزار می دهد و زخم زبان های بعضی از انسان های منحرف که با ‏افکار و زبان ها و قلمشان به دنبال تضعیف روحیه بسیجیان ما هستند وبه دنبال این هستند که این شأن و ‏عظمت را و این بسیجی بودن را زیر سوال ببرند .

وی تصریح کرد:درود خدا بر همه بسیجیان کشورمان که هم اکنون در مقابل ‏فتنه های داخلی و خارجی ایستاده اند و امنیت و عظمت و اقتدار کشور عزیزمان را روز به روز بالاتر می ‏برند.‏



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین انقلاب اسلامی و ‏عرصه ظهور تفکر بسیجی در مقیاس جهانی پرداخت و گفت:هم اکنون ما در مقیاس جهانی شاهد یک تغییر و تحولات بزرگی هستیم و این تحولات در نظام ‏اقتصادی سیاسی و فرهنگی جهان بیشتر بروز و ظهور دارد و منشا این تغییر و تحولات تامل بر حوزه های ‏اقتصادی -سیاسی جهان ،گستردگی شبکه های ارتباطی وپیشرفتهای شگرفی که در تکنولوژی به وجود ‏آمده است و نقش و تاثیرگذاری مسائل فرهنگی بر روند سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی در سطوح ‏مختلف است.‏



وی ادامه داد:‏ساختار و ماهیت قدرت و امنیت جهانی تحت تأثیر قدرت سخت افزاری و قدرت نرم افزاری دولت ها و ‏سازمانها و نهادهای غیر دولتی است به طوری که کشورهای دنیا را از نظر وجوه قدرت سخت افزاری و نرم ‏افزاری به چهار دسته تقسیم می کنند .‏

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب در تشریح این سخن خود گفت: کشورهائی که با قدرت سخت افزاری بالا و قدرت نرم افزاری قوی هستند ، تلاش می کنند که فرصتهای ‏اقتصادی سیاسی فرهنگی و امنیتی جهان را در جهت منافع استعماری خودشان در قرن حاضر رقم بزنند.‏ کشورهای که دارای یکی از قدرت های سخت افرای یا نرم افزاری بالا هستند ، برای آنها مسائل موجود ‏جهان هم فرصت است هم تهدید است .‏



سرلشکر صفوی با اعلام اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران دارای قدرت نرم افزاری بالائی در عرصه های ‏مختلف است، به تشریح منابع قدرت نرم افزاری کشورمان پرداخت و گفت:‏ما یک قدرت و حکومت ایدئولوژیک هستیم ایدئولوژیمان هم اسلامی است و نوع اسلام ما ،اسلام ناب ‏محمدی است. ‏اسلام ناب ، اسلام قران و سنت علوی و سنت نبوی است ، اسلامی که امام مبنای پیروزی انقلاب اسلامی ‏قرار داد.‏



وی ادامه داد:‏‏ داشتن یک جمعیت 73میلیون نفری و یک کشور وسیع با یک موقعیت و وزن ژئوپلیتیکی بالا و وجود ‏رهبری حضرت امام(ره) ،تفکرات حضرت امام و وجود رهبری و ولی فقیهی همچون حضرت آیت الله ‏العظمی خامنه ای و مواضع ایشان که برای کشور ما از منابع قدرت نرم محسوب می شود و داشتن انسجام ملی ، ‏اقتدار ملی در عرصه های سیاسی اجتماعی داخل کشور ، قدرت تأثیرگذاری بر معادلات منطقه ای خاورمیانه ‏در مسائل لبنان و عراق و افغانستان و فلسطین ، قدرت نفوذ جمهوری اسلامی را در عرصه های مختلف ‏سیاسی و بین الملل می رساند .‏



مشاور عالی مقام معظم رهبری دربخش دیگری از سخنان خود به تشریح نقش و جایگاه بسیج مستضعفان در ‏قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت:‏ به نظر می رسد پس از سی و یک سال که از صدور فرمان حضرت امام در سال 58 جهت تشکیل بسیج ‏مستضعفان می گذرد و هم اکنون با داشتن 10 میلیون نیروی سازمان یافته بسیج و چند میلیون نیروهایی که ‏تفکر بسیجی دارند اما در قالب بسیج سازمان یافته نیستند ، بسیج جایگاه کلیدی و موثری در قدرت نرم ‏جمهوری اسلامی ایران دارد.‏



وی در ادامه به تشریح مشخصه های قدرت نرم بسیج پرداخت و افزود: ‏اولین شاخصه قدرت نرم بسیج معرفت شناسی آن نسبت به جهان هستی است و معرفت شناسی به معنی ‏درک معادله قدرت در مقیاس جهانی است و به طور واضح عرض می کنم که مبانی قدرت از سخت افزار ‏به مبانی قدرت نرم افزاری حرکت می کند و ماهیت قدرت، ماهیت نرم افزارانه می شود. و به طور روشن ‏نظر خودم را عرض می کنم که قدرت از غرب عالم به شرق عالم در حال حرکت است و در قرن حاضر ‏قدرت جهانی در شرق عالم شکل خواهد گرفت. ‏



دکتر صفوی ، بصیرت سیاسی بسیجیان را دیگر منشاء قدرت نرم بسیج دانست و ادامه داد:‏ بسیجیان ما از یک عزم و اراده بسیار بالایی برخوردار هستند. هر کسی که تفکر بسیجی دارد ، بر اساس آن ‏تفکر ،قدرت توکل و اعتمادش به خدا ،بالاست و اراده منشاء بسیاری از کارهاست. قدرت ما بعد از بینش ‏و اعتقاد ما ن بر اساس اراده است. آن اراده های بالاست که پیروزی می آفریند .‏



وی ،‌هدف دار بودن بسیجیان را از دیگر شاخصه ها و منابع قدرت نرم بسیج دانسته و افزود:‏بسیجیان عزیز،‌ موقعیت ها و وضعیت حال و آینده را خوب تشخیص می دهند.وضعیت فعلی کشور و منطقه ‏خودشان و کشورهای اسلامی را می دانند. هدف نهایی را می شناسند. نگاه امیدوارانه به آینده کشور ‏خودشان و به غلبه حتمی حق بر باطل دارند . بسیجیان ما به حرف هایی که بعضا یاس، نا امیدی و سیاهی را ‏تبلیغ می کند، ریش خند می زنند. دل های آنها به غلبه حق بر باطل و پیروزی ها و موفقیت های بزرگ ‏برای جمهوری اسلامی روشن است. این وعده خداست و تغییر ناپذیر است .‏

