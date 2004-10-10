انتخابات افغانستان، چالشهاي گذشته ومشكلات آينده

به گرارش خبرگزاري مهر، باتوجه به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان ومسائل ومشكلات پيش روي اين كشور تمامي ارزيابيها حكايت از آن دارد كه تمامي نيروهاي سياسي فعال داخلي ونيروهاي خارجي از جمله آمريكاييها و دولتهاي اروپايي مي كوشند كه اين انتخابات هرچه زودتر در تاريخ مقرر برگزار شود.

در خصوص علل تاكيد واصرارطيف ها وجريانات مختلف سياسي در اين رابطه مي توان گفت اين موضوع از جمله مسائل اساسي درتمركزنيروهاي ائتلاف براي مبارزه با تروريسم عنوان شده است كه در اين فضا هريك به دلايلي بهره برداري خود را خواهند برد.لذاجهت تبيين موضوع يعني نواقص ومعضلات گذشته وكاستي ها واشكالات آتي به برخي عوامل ومتغيرهاي تاثير گذار خاهيم پرداخت.

با توجه به اهميت عمده فقدان تجربه در مرحله اول تدوين موازين قانوني ضرورت داشته است. به همين منظور دولت افغانستان هم بحث و گفتگوهاي خود را درباره قانون انتخابات به پايان رسانيده است و درتلاش بود با امضاي اين مجموعه بدست كرازي رييس دولت انتقالي افغانستان زمينه دستيابي به يك متن مورد وفاق را فراهم سازد.

دراين راستا مشكل قانون در برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در ماه سپتامبر و انتخابات مجلس سنا در سال 2005 ميلادي تاكيد داشته است كه در سايه رايزنيها وتعاملات سياسي اين دو در زمانهاي جداگانه به اجرادر خواهدآمد.

از سويي نمايندگي سازمان ملل در افغانستان و اتحاديه اروپا مخالف برگزاري انتخابات در ماه سپتامبربودند زيرا آنان معتقدند كه به بايد خلع سلاح گروههاي نظامي و عناصر طالبان صورت بگيرد و امنيت نيز در اين كشور حكمفرما شود تا بتوان شاهد برگزاري يك انتخابات سالم بود.

از سوي ديگرباتوجه به اينكه انتخابات رياست جمهوري آمريكا در ماه نوامبر سال جاري برگزار خواهد شد و آمريكا سعي دارد كه با برگزاري اين انتخابات به نفع خود استفاده كند، اين موضوع خود بهانه كافي بدست مخالفان آمريكا در افغانستان مي داده است.

از ديگر مسائل مورد چالش اينكه تحليلگران و آگاهان سياسي معتقد بودند نتيجه انتخابات رياست جمهوري مشخص است چون حامد كزازي كه از حمايت آمريكا برخوردار است از سانش بيشتري براي پيروزي در اين انتخابات برخوردار است باتوجه به اين پيش بيني ها، استقبال مردم افغانستان از اين انتخابات چشمگير نخواهند بود.

اين نتيجه گيري را مي توان درعدم استقبال مردم ازبرنامه ثبت نام سازمان درسال گذشته ازراي دهندگان افغاني دانست كه دو مرحله آن توسط سازمان ملل در افغانستان برگزار شد ودرآن استقبال مردم چندان شايان توجه نبود.

در حدود يكسال پيش كه اين برنامه در افغانستان اجراء شد ، تعداد كساني كه دراين برنامه شركت كردند هنوز به دو ميليون نفر نرسيده بود.اين عدم استقبال مردم ازانتخابات را بسياري از تحليلگران معتقدند كه نتايج اين انتخابات از قبل مشخص است.اگرچه بعدها با دخالت سازمان ملل وحضور دولتهاي اروپايي اين روند تا حدودزيادي ترميم شد.

از اين روبسياري ازآگاهان سياسي واحزاب وفعالان عرصه تحولات افغانستان اعلام كردند انتخابات ماه سپتامبررايك انتخابات آزاد و سالم نمي دانند و نتيجه اين انتخابات از قبل برنامه ريزي شده است ومسئله ديگرامنيت در افغانستان است كه هنوز طالبان در مناطق جنوبي جنوب شرقي و شرق به حملات خود عليه نيروهاي نظامي و غير نظامي ادامه مي دهد كه اين امر موجب وحشت مردم در اين مناطق شده است كه در مناطق جنوب و جنوب شرقي افغانستان زندگي مي كنند.

اكثر مردم اين نواحي از آمريكا متنفر هستند و از اشغال افغانستان توسط نظاميان آمريكايي بسيار ناراضي هستند نظاميان آمريكايي به بهانه دستگيري عناصر العاعده و طالبان به خانه هاي مردم مي ريزند و آنها را مورد آزار و اذيت و اهانت قرار مي دهند و مشكل ديگر وجود عناصر طالبان است كه همواره تهديدي براي برگزاري اين انتخابات محسوب مي شوند.

از سوي ديگر از مسائل قابل توجه اينكه قانون انتخابات افغانستان هنوز به صلابت لازم نرسيده وبا عدم تجربه لازم روبروست.

از سوي ديگرنامزدهايي كه براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري اعلام آمادگي كردند بيشتر اين كانديداها ساكن كشورهاي ديگر هستند اما به طور رسمي ثبت نام نكرده اند واين امر به خاطر به تصويب نرسيدن قانون انتخابات از سوي دولت انتقال است.

حامد كزازي كه پيش بيني مي شود در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي برسد براي جلب حمايت شخصيتها و گروههاي افغاني به مناطق مختلف افغانستان سفر كرده بود وبه همين جهت نيز از شانس بيشتري برخوداربوده است.

مجاهدين افغان نيز كانديداي رسمي اعلام نكرده اند و كزازي نيز براي جلب حمايت آنان با تعدادي از شخصيتهاي برجسته مانند كريم خليلي رييس حزب وحدت اسلامي كه معاون كزازي است و تني چند از وزراء به طور مخفي به رايزني پرداخته است تا در عوض حمايت از وي براي آنان سهمي را در حكومت آينده افغانستان در نظر خواهد گرفت.

مشكلات اصلي براي برگزاري انتخابات در افغانستان عدم امنيت است تا زماني كه برنامه خلع سلاح گروههاي مسلح افغاني صورت نگيرد و امنيت در افغانستان برقرار نشود نمي توان شاهد برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم بود. مجاهدين هم اكنون در حال حاضر در دولت كنوني افغانستان سهيم هستند و اگر در وحدت آينده سهم بسزايي به آنها داده نشود شايد يكي از مشكلات باشند كه انتخابات افغانستان با آن روبرو خواهد بود.

برخي از تندروهايي كه از غرب آمده اند تلاش مي كنند كه نقش مجاهدين در دولت آينده را تعريف و يا حذف نمايند. با وجود چنين ديدگاهي، مجاهدين افغاني كه سابقه بسياري در مبارزه با تجاوز اتحاديه جماهير شوروي سابق به افغانستان و طالبان دارند. خواستار جايگاهي در دولت آينده افغانستان هستند با وجود چنين اختلافي بين مجاهدين و غرب گراها مي توان گفت كه اين مسئله يكي از مشكلات برگزاري انتخابات خواهد بود.

از طرفي حملات طالبان و القاعده كه روز به روز در حال افزايش است و مشكل ديگر آمريكاست ظلم و ستم هايي كه آمريكا در افغانستان به مردم اين كشور روا مي دارد موجب افزايش حس انزجار در ميان مردم شده است.

آمريكا با شعار برقراري دمكراسي و انجام بازسازي در افغانستان به اين كشور حمله كرد الان با گذشت دو سال و نيم از اشغال اين كشور نتوانست به وعده هاي خود جامعه عمل بپوشاند.

آمريكا در اين مدت با زور اسلحه به بهانه از بين بردن طالبان به آزار و اذيت مردم پرداخت. اگر آمريكا واقعا به شعارهاي خود عمل مي كرد و مردم را مورد آزار و اذيت قرار نمي داد. الان طالبان در افغانستان از بين رفته بود.

كساني كه پيش تر مخالف حضور طالبان در افغانستان بودند به خاطر تنفر از امريكا به گروههاي طرفدار القاعده و طالبان مي پيوندند.

تا زماني كه ارتش ملي افغانستان تشكيل نشود و امور نظامي و امنيتي به خود مردم افغانستان واگذار نگردد و امريكاييها همچنان به اشغال افغانستان ادامه دهد امنيت در افغانستان تامين نخواهد شد.

نقش نيروهاي خارجي در جهت گيريهاي انتخاباتي با حمايت از حامد كزازي رييس دولت انتقالي افغانستان جلوه گر شده است.

اتحاديه اروپا نيز به دنبال اين است در كنار اداره فعلي افغانستان يك تبريك يا جريان ديگري را به وجود آورد بسياري از تحصيلكردگان افغاني كه در غرب زندگي مي كنند افراد با صلاحيت و فراموش شده محسوب مي شوند.

كه در انتظار مي رود كه تركيب آينده دولت افغانستان حضور يابند و نواقصي كه در اداره كنوني افغانستان وجود دارد را برطرف نمايند.

اتحاديه اروپا ظاهرا تمايل دارد كه برخي از تكنوكراتها (حق سالاران) را بر روي كار بيايند. تا خواسته هاي مردم افغانستان را كه دولت افغانستان را كه دولت افغانستان تاكنون به آنها ترتيب اثر نداده است را برآورده كنند.

افغانيهايي كه در غرب زندگي مي كنند تمايلات غرب گرايانه دارند و انتظار مي رود كه با تطميع يا تهديد گروههاي جهادي آنها را در كنار غرب گرايان قرار دهند تا بتونند از اين تركيب براي كمك به دولت آينده افغانستان استفاده كنند.

آمريكا و هم پيمانان اروپايي آنان با دادن وعده هايي به احزاب مختلف افغانستان در صدد جلب حمايت آنان از دولت آينده افغانستان برآمدند.

اين تلاشها چنان است كه حتي آمريكا در صدد جلب حمايت عده اي از اعضاي ميانه روي طالبان نيز برآمده است، حتي در ميان احزاب اسلامي افغانستان نيز به دنبال جلب حمايت برخي از شخصيتهاي ذي نفوذ در افغانستان هستند.

كه اين اقدام موجب اختلافات شوند در ميان احزاب اسلامي افغانستان شده است.

اين اقدامات باعث مي شود كه غرب گراها و احزاب اسلامي در كنار وارد عرصه سياسي جديد افغانستان شوند و دولت جديد افغانستان را تشكيل دهند.

تلاش براي اتحاد اين گروهها راه را براي سركار آمدن گروههاي اسلامي افغانستان را خواهند گرفت چون قدرتهاي خارجي مي خواهند كه حكومت آينده افغانستان فقط نام اسلامي داشته باشد.

تاكنون در بيست و پنج سال گذشته هيچ انتخابات مستقيمي در افغانستا صورت نگرفته است. هميشه لويي جرگه ها براي آينده افغانستان تصميم گيري مي كردند. انتخابات سپتامبر اولين انتخابات مستقيم در افغانستان است مردم به علت نارضايتي از حضور آمريكا در افغانستان احتمالا از انتخابات استقبال نخواهند كرد.

و تاكنون كساني كه كارتهاي ثبت نام در راي گيري انتخاباتي را گرفته اند از خود دولتمردان يا طرفداران آنها بوده اند.

با توجه به اين كه در كشورهاي پيشرفته هم تقلب در انتخابات صورت مي گيرد اين انتظار مي رود كه در افغانستان نيز چنين تخلفاتي صورت بگيرد.

بر اين انتخابات نيروهاي ناتو، ايساف و سازمان ملل نظارت مستقيم خواهد داشت چون روند خلع سلاح و امنيت در كشور اجراء نشده است.

چون برگزاري انتخابات در افغانستان اولين تجربه است ممكن است درگيريهايي بوجود آيد.

آمريكا مي خواهد هر طوري شده اين انتخابات را برگزار كند تا حضور خود در افغانستان را براي افكار عمومي آمريكا توجيه كند.

اگر اوضاع امنيتي افغانستان سروسامان نگيرد خلع و سلاح صورت نگيرد احتمال به تعويق افتادن انتخابات وجود دارد، با توجه به اوضاع كنوني افغانستان جورج بوش رييس جمهوري آمريكا همواره تلاش خواهد كرد كه اين انتخابات برگزار شود تا از آن به عنوان امتيازي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري خود استفاده كند.

ولي با اين حال پيش بيني مي شود كه انتخابات آتي افغانستان يك انتخابات تشريفاتي خواهد بود كه به نتيجه آن از قبل مشخص است.