نبود سازمان اتوبوسرانی در ساوجبلاغ بر مشکلات منطقه افزود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا البرزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک در محل استانداری البرز افزود: لازم است زمینه لازم برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در شهرها و شهرستانهای استان البرز فراهم شود و در این خصوص فقط به نیازهای مرکز استان توجه نشود.

این مسئول اظهار داشت: بهبود زیرساختهای حمل و نقل در شهرستانهای استان البرز از مهمترین نیازهاست که باید با جدیت از سوی دستگاه های ذیربط دنبال شود.

دستگاه دیگری، رسیدگی به امور مربوطه را بر عهده دارد

وی ادامه داد: در حال حاضر که سازمان اتوبوسرانی در ساوجبلاغ وجود ندارد، دستگاه دیگری رسیدگی به امور مربوطه را بر عهده دارد و در شرایط کنونی، در صورت بروز هر نوع حادثه ای، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: لازم است در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای برپایی سازمان اتوبوسرانی در شهرستان ساوجبلاغ نیز اقدامات مورد نیز انجام شود و تمهیدات لازم برای تحقق این امر را ایجاد کنیم.

رسیدگی به امور حمل و نقل برون شهری و درون شهری ادغام نشود

وی عنوان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که رسیدگی به امور حمل و نقل برون شهری و درون شهری در ساوجبلاغ ادغام نشود و برای رسیدگی به هریک از امور، دستگاه مستقلی وجود داشته باشد.

البرزی یادآور شد: از دستگاه ذیربط استان البرز در این خصوص انتظار همکاری داریم و امیدواریم که تعاملات در این خصوص تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه داشته باشد.

وی اضافه کرد: شهرداری هشتگرد برای کمک به برپایی و استقرار سازمان اتوبوسرانی در ساوجبلاغ آمادگی دارد ضمن اینکه در این خصوص نیازمند افزایش تلاشها و همکاری ها هستیم.

سه جایگاه دیگرCNG در منطقه به بهره برداری می رسد

شهردار هشتگرد افزود: در دهه فجر سه جایگاه دیگر CNG در منطقه به بهره برداری می رسد که این امر، کمک شایانی به ارتقای وضعیت حمل و نقل در شهرستان ساوجبلاغ خواهد کرد.

البرزی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص جایگاه، آمادگی همکاری با بخش خصوصی هستیم تا نیازهای موجود به نحو مطلوبتری تامین شود.

واگذاری زمین به بخش خصوصی در زمینه CNG دنبال می شود

وی افزود: واگذاری زمین به بخش خصوصی در این زمینه از مهمترین اقدامات مطلوب است و شهرداری تا حد توان خود در این زمینه با بخش خصوصی همکاری خواهد کرد.

این مسئول یادآور شد: پیگیری حل مشکلات مربوط به حمل و نقل در ساوجبلاغ یک امر بسیار مهم است و در این خصوص باید زمینه های مورد نیاز ایجاد شود.