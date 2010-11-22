تقابل شرق و غرب آسیا در نیمه نهایی/ امیدهای ایران در اندیشه ششمین فینال

به گزارش خبرنگارمهر، تیم های فوتبال امید ایران و ژاپن در حالی از ساعت 11:30 فردا سه شنبه گام به دیدار نیمه نهایی و ماقبل فینال بازیهای آسیایی می گذارند که دو تیم با اقتدار تا این مرحله پیش آمده اند و تقابل آنها برای معرفی یک پای فینال قطعا با حساسیت ها و جذابیت های ویژه ای همراه خواهد بود.

ایران با 5 پیروزی مقابل ترکمنستان، بحرین، ویتنام (مرحله مقدماتی) مالزی (مرحله یک هشتم) وعمان (مرحله یک چهارم) و به ثمر رساندن 10 گل زده و 2 گل خورده به نیمه نهایی صعود کرده و در مقابل ژاپن با پیروزی برابرتیم های چین، مالزی، قرقیزستان (مرحله مقدماتی) هند (مرحله یک هشتم) و تایلند (مرحله یک چهارم) و 14 گل زده و بدون گل خورده راهی حساسترین دیدار خود در بازیهای آسیایی شده است.

نگاهی به تیم امید ژاپن و نتایج این تیم در دیدارهای گذشته بیانگر آن است که امیدهای ایران برای رویارویی با این تیم نیاز به فوتبالی بابرنامه و هدفمندی دارند که با کمترین ضریب اشتباهات درخط دفاع و حمله همراه باشد.

کادر فنی امید با در اختیار داشتن ابزارهای سرعتی و دوندگی بی امان در میانه زمین می تواند حریف را به نبردی تمام عیار در تمام نقاط زمین بکشاند و با برخورداری از آمادگی جسمانی و قدرت بدنی بهتر برتری های فنی و تکنیکی خود را به حریف تحمیل کند.

فردا امیدهای فوتبال ایران برای ششمین حضور در فینال بازیهای آسیایی یکپارچه انگیزه اند و ازهمین حالا خود را روی سکوی آسیا می دانند و تنها برای بهترین و مرغوب ترین رنگ مدال گوانگجو تلاش مضاعفی را بکار خواهند گرفت تا بار دیگر به احیای نام و اعتبار فوتبال ایران در سطح قاره بپردازند.