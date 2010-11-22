صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 74 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، صفر نورالله ظهر یکشنبه در همایش توسعه صادرات خدمات فنی و منهدسی با بیان اینکه چالشهای بسیاری در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد افزود: با وجود مشکلات بسیار زیاد موجود بر سر راه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، این میزان در هفت ماهه نخست سال جاری 74 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی با چالشهای بسیاری در زمینه صادرات این محصولات روبرو هستند، اظهار داشت: مشکلات بسیار زیادی در رابطه با ارائه خدمات و تسهیلات به شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید در سریعترین زمان ممکن برای آنها راه حل‌هایی یافت کرد.

نورالله با بیان اینکه استفاده شرکت‌های دولتی از خدمات ارائه شده فاینانس زمینه را برای افزایش فعالیت‌های شرکت‌های دولتی افزایش می‌دهد، گفت: شرکتهای خصوصی تحت شرایطی تاکنون از خدمات فاینانس استفاده نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت صادر کننده خدمات فنی و مهندسی کشور به ارائه جوایز صادراتی و همچنین تشویقهایی از طرف دولت برای صادر کنندگان تاکید کرد و اظهار داشت: صادرکنندگان باید با تعیین قیمت‌های جهانی زمینه رقابت را فراهم کنند.

نورالله همچنین ارائه تسهیلات به صادرکنندگان را کافی ندانست و اضافه کرد: در این زمینه نیز باید تجدیدنظرهایی از طرف دولت صورت گیرد.

وی بیان کرد: در صورتی که مقرر شده قیمت ارز کشور ثابت باشد برای ارز صادراتی باید کاری کرد و در راستای توسعه و پیشرفت صادرات در زمینه تغییرات قیمت ارز اقدامی انجام داد.