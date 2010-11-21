دولت برنامه "تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره" تصویب می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم دولت را مجاز کردند با هدف تامین امنیت غذایی حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی، توسط بخش غیر دولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام داشته باشد.

ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل 35 درصد ارزش تولید این بخش و همچنین حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان از دیگر اقدامات دولت در تامین امنیت غذایی خواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد به منظور کنترل بیماری های دامی، تضمین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی با همکاری سازمان دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماری های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

بر اساس تبصره 2 این ماده، مقرر شد دولت برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه، تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.