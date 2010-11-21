به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مصوبه بخشودگی جرایم بانکی ، گفت: باوجود تصویب این مصوبه، هنوز شیرینی آن به کام فعالان اقتصادی چشانده نشده است و به نظر می رسد که بانکها باید در اجرای این مصوبه همکاری بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در شرایط فعلی که تحریمها گریبانگیر اقتصاد ایران است باید تلاش کرد تا هر چه سریعتر سایه تاریک آن را از سر اقتصاد برداشت و به عنوان یک پیش شرط و امر لازم در مذاکرات گروه 1+5 آن را مورد توجه قرار داد.

وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تا تحریمها با هدف جلوگیری از تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور اجرایی شود؛ بنابراین باید از پتانسیل اتاق بازرگانی نیز برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور استفاده کرد.

تعیین نرخ ارز براساس تورم

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن دیدگاه‌های منطقی در تعیین سیاستهای ارزی کشور، خاطر نشان کرد: برای تعیین سیاستهای ارزی و نرخ ارز باید دیدگاه‌های سرداران اقتصاد ایران را جویا شد و نرخی را تعیین کرد که واقعی و به دور از هر گونه احساس و تصمیمات مقطعی باشد.

وی ادامه داد: برای هر مفهوم اقتصادی یک نرخ اسمی و یک نرخ واقعی در نظر گرفته می شود که این دو مفهوم با هم متفاوت هستند اما باید توجه داشت تا در تعیین نرخ واقعی ارز به عنوان یک مفهوم اقتصادی باید ملاحظه نرخ تورم را نیز در نظر داشت و بر اساس ماده 79 قانون برنامه، نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی و خارجی تعیین شود.

معافیت مالیاتی سپرده گذاران

نهاوندیان درباره معافیت مالیاتی سپرده گذاران در نظام بانکی ادامه داد: قانون معافیت مالیاتی برای سپرده گذاران به اجرا درآمده اما هنوز معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران عملیاتی نشده، این در حالی است که فعالان اقتصادی عمر و وقت خود را برای اعتلای وضعیت اقتصاد ایران صرف می کنند.

اتاق بازرگانی محل تعامل و نه تملق و تقابل است

وی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاوره قوای سه گانه، تاکید کرد: پرچم اتاق ایران پرچم تعامل سازنده و نقادانه است اما باید توجه داشت اتاق بازرگانی محل تعامل و نه تملق و تقابل است؛ بنابراین شان اتاق بازرگانی گفتن واقعیات در نهایت ادب و احترام است.

نهاوندیان تصریح کرد: مشاور نمی تواند بله قربان گو باشد، با تصمیمات مقابله کرده و چوب لای چرخ اجرای امورات بگذارد.