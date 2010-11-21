سوریان معادلات پیش بینی ما را بهم ریخت/ امیدوارم بقیه جبران کنند

محمد علی آبادی پس از پایان رقابت‎های امروز کشتی بازی‎های آسیایی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو به ناکامی حمید سوریان در کسب مدال اشاره کرد و اظهار داشت: امروز روز بدشانسی سوریان بود. در حالیکه توانایی‎های این کشتی گیر بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه نمی‎دانم حمید سوریان دچار چه مشکلی شد که نتوانست مثل همیشه کشتی بگیرد، تصریح کرد: البته او مبارزات خود را خیلی خوب آغاز کرد اما نتوانست ادامه دهنده خوبی باشد. به نظر می‎رسد وقتی سوریان نتوانست به فینال برسد روحیه خود را از دست داد و به همین در دیدار رده بندی هم سوریان همیشگی نبود.

رئیس کمیته ملی المپیک یادآور شد: البته ورزش با همین زشتی و زیبایی‎ها می‎چرخد. اما قرار نیست روی زیبای ورزش برای یک ورزشکار باشد.

" فکر می‎کنم در پیش‎بینی‎های انجام شده سوریان را یکی از شانس‌های مسلم مدال طلا در نظر گرفته بودید. درست است؟ " علی آبادی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: بله؛ یکی از مدال‎های پیش‎بینی شده کاروان ایران برای سوریان بود. به هر حال این کشتی گیر در میان دیگر فرنگی کاران بی نظیر است. کسی که 5 بار قهرمان جهان شده می‎توانست شانس مسلم قهرمانی در بازی‎های آسیایی هم باشد.

وی ادامه داد: با اتفاقی که افتاد و سوریان نتوانست مدال طلا بگیرد، جدول پیش‎بینی‌های ما و معادلاتی که برای موقعیت کاروان ورزش ایران داشتیم، تا حدی به هم ریخت. اما برعکس این اتفاق هم بعید نیست. مثلا اینکه کسی که اصلا فکرش را نمی‎کردیم صاحب مدال طلا شود.

رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از صحبت‎های خود ضمن تمجید از عبدولی و نوروزی که امروز دو مدال طلا دیگر را به کاروان ایران اضافه کردند، خاطرنشان کرد: همه از ناکامی امروز سوریان ناراحت هستند. اما نه به این دلیل که یک مدال طلا را از دست دادیم. به این دلیل که چرا کسی مانند "حمید سوریان" نتوانست مدال بگیرد. امیدواریم سایر کشتی گیران بتوانند در روزهای آینده صاحب مدال طلا شوند و امروز را جبران کنند.