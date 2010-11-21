  1. اقتصاد
مجلس تصمیم گرفت ؛

تعیین کرسی دائمی برای بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای نخستین بار در کمیسیون تلفیق کرسی مشخصی برای اتاق بازرگانی ایران دیده شد که این در آینده نیز تکرار خواهد شد، گفت: در آئین نامه داخلی مجلس هم اگر هیئت رئیسه تشخیص دهد نماینده بخش خصوصی حق سخنرانی در صحن علنی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداللهی امروز یکشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با تکیه بر فروش نفت نمی توان کشور را به درستی اداره کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نهادینه شدن اخلاق، وحدت، قانون، مسئولیت پذیری ، سخت کوشی و ابتکار از مهمترین علتهای توسعه کشورها است.

وی تصریح کرد: رقابتی شدن و واقعی شدن قیمتها عامل مهمی برای افزایش رشد اقتصادی است، چرا که با نفت فروشی و ثروت خانه را فروختن هیچ ملتی به جایی نخواهد رسید و سابقه تاریخی و تمدنی یک کشور نمی توان موجب پیشرفت آن شود.

عبداللهی گفت: دولت باید به چارچوب سیاست‌گذاری وارد شود و کارهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا بخش خصوصی می تواند بدون بروکراسی کارها را با کیفیت بهتری انجام دهد.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برای اولین بار کرسی مشخصی برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دیده شد و در آئین نامه داخلی مجلس هم اگر هیئت رئیسه تشخیص دهد نماینده بخش خصوصی حق سخنرانی در صحن را دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه اتاق گفتگو در اتاق ایران، گفت: خروجی‌های این اتاق باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

