تعیین کرسی دائمی برای بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداللهی امروز یکشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با تکیه بر فروش نفت نمی توان کشور را به درستی اداره کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نهادینه شدن اخلاق، وحدت، قانون، مسئولیت پذیری ، سخت کوشی و ابتکار از مهمترین علتهای توسعه کشورها است.

وی تصریح کرد: رقابتی شدن و واقعی شدن قیمتها عامل مهمی برای افزایش رشد اقتصادی است، چرا که با نفت فروشی و ثروت خانه را فروختن هیچ ملتی به جایی نخواهد رسید و سابقه تاریخی و تمدنی یک کشور نمی توان موجب پیشرفت آن شود.

عبداللهی گفت: دولت باید به چارچوب سیاست‌گذاری وارد شود و کارهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا بخش خصوصی می تواند بدون بروکراسی کارها را با کیفیت بهتری انجام دهد.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برای اولین بار کرسی مشخصی برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دیده شد و در آئین نامه داخلی مجلس هم اگر هیئت رئیسه تشخیص دهد نماینده بخش خصوصی حق سخنرانی در صحن را دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه اتاق گفتگو در اتاق ایران، گفت: خروجی‌های این اتاق باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.