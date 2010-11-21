تولید6 داروی نوترکیب درسال آتی/ جهش دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز یکشنبه در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای علمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب افزود: این دانشگاه در چهار سال گذشته جهش علمی را تجربه کرده به طوریکه رشد تولیدات علمی آن به 3 برابر سال های گذشته رسیده است.

وی افزود: در چرخه فناوری قوی ترین مراکز رشد دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی فعالیت دارند و توانسته اند داروهای اینترفرون آلفا، GCSF، اریتروپویتین، اینترفرون آلفا پگیله را تولید کنند که تولید این داروها در یکسال گذشته 150 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشت.

لاریجانی یادآور شد: داروهای جدید نوترکیب از جمله اینترفرون 2-b، واکسن کونژوگه هموفیلوس و فاکتور 8 انعقادی، آنتی توکسین های بوتولینوم، داروی ضد نئوپلاسم ایماتینیب، تهیه پلت دارویی تامسولوسین در یک سال آینده تولید می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با هم افزایی قابلیت های دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می توان مراکز تحقیقاتی، برنامه های بین رشته ای و پژوهشکده های مشترک جدید ایجاد کرد این دو دانشگاه از سرمایه های ملی هستند و بخش عمده ای از تولیدات علمی کشور مرهون فعالیت های این دو مجموعه بزرگ دانشگاهی است.

وی با اشاره به ظرفیت های علمی و ارائه گزارشی از میزان مراکز تحقیقاتی و مجلات علمی دانشگاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران 77 مرکز تحقیقاتی، 3 مرکز رشد و 42 مجله علمی دارد که از این تعداد 8 مجله در نمایه ISI و 18 مجله در نمایه Scopus و دو مجله در مدلاین نمایه هستند.

لاریجانی گفت: سالانه 3 هزار و 300 مقاله علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید می شود که در کنار مجموعه تولیدات علمی دانشگاه تهران به بیش از 5 هزار مقاله در سال می رسد.

وی یادآور شد: سالانه بیش از یک هزار و 500 پروژه تحقیقاتی در دانشگاه به انجام می رسد و دانشگاه توانسته است در 8 دوره پیاپی در جایگاه نخست ارزشیابی وزارت بهداشت در حوزه پژوهش قرار گیرد و پس از ادغام 17 هزار امتیاز به مجموعه امتیازات دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه شد که اکنون این آمار به حدود 70 هزار امتیاز می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به سهم دانشگاه در تولیدات علمی گفت: 45 درصد مقالات منتشر شده حوزه پزشکی در مدلاین و 30 درصد تولیدات علمی ISI محصول فعالیت پژوهشگران این دانشگاه است.

به گزارش مهر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران 1 تا 3 آذرماه در صحن نماز جمعه دانشگاه تهران برگزار می شود.