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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۴

براساس نظرسنجي هاي انجام شده ؛

شبكه اي بي سي : كري برنده دومين مناظره انتخاباتي است

نظر سنجي هاي انجام شده در رسانه هاي آمريكايي حاكي از پيروزي كري در دومين مناظره تبليغاتي انتخابات رياست جمهوري اين كشور است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي مجله اتريشي نيوز ، پس از برگزاري دومين مناظره ميان " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا و " جان كري " كانديداي دمكرات انتخابات آتي از سوي شبكه تلويزيوني " اي بي سي " يك نظر سنجي انجام شد .

نتايج اين نظرسنجي حاكي از آن است كه 44 درصد از تماشاگران كري را برنده اين مناظره اعلام كردند . اين در حالي است كه 41 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي سخنان بوش را تائيد كردند .  

نيوز در ادامه نوشت : شبكه تلويزيوني " سي ان ان " و روزنامه " يو اس تودي " نيز بطور مشترك دست به انجام يه نظر سنجي زدند . نتايج اين نظر سنجي حاكي از آن بود كه 47 درصد از شركت كنندگان كري و 45 درصد بوش را برنده اين مناظره اعلام كردند .

گفتني است انتخابات رياست جمهوري آمريكا در تاريخ 2 نوامبر انجام مي شود .

کد مطلب 119580

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