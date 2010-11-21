تشکیلات خودگردان با ادامه شهرک سازی در بیت المقدس به مذاکرات باز نمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، ابومازن بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم توقف شهرک سازی در بخش شرقی بیت المقدس از آن به عنوان پیش شرط بازگشت بر سر میز مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی یاد کرد.

وی پیش از دیدار با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در قاهره به خبرنگاران گفت آمریکا از تشکیلات خودگردان خواسته است به مذاکرات سازش خاورمیانه که از حدود یک ماه قبل متوقف شده، بازگردد.

ابومازن در پاسخ به این سوال که پاسخ تشکیلات خودگردان به تصمیم آتی دولت صهیونیستی برای توقف سه ماهه شهرک سازی چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر این توقف شامل بیت المقدس نشود، ما در مورد بازگشت به مذاکرات تجدید نظر می کنیم.

این در حالی است که اعضای ارشد کابینه صهیونیستی قرار است برای تصمیم گیری نهایی در مورد پیشنهاد آمریکا برای توقف 90 روزه ساخت و سازها در مناطق فلسطینی تشکیل جلسه دهند.

گفتنی است ابومازن که برای بررسی تحولات منطقه به قاهره سفر کرده امروز یکشنبه با حسنی مبارک دیدار و گفتگو کرد.