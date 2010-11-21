طرح انتقال آب زرینه رود به آذربایجان شرقی متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران از مخالفت مدیریت استان از اجرای خط دوم انتقال آب از آذربایجان غربی به آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با توجه به کمبود آب در استان و با تاکید بر حفظ آب مورد نیاز دریاچه ارومیه، انتقال آب از آذربایجان غربی به خارج از استان مورد تایید مدیریت استان نیست.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به مسئولان وزارت نیرو نیز انعکاس داده شده است و امیدواریم با برنامه ریزی های اصولی آب موجود در رودخانه زرینه رود برای جبران کمبود آب درآذربایجان غربی مدیریت شود.

جلال زاده در خصوص بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه اظهارداشت: دولت برای نجات دریاچه ارومیه مصمم است و برای این امر هزینه لازم را پرداخت می کند.

وی با تاکید بر لزوم احیای این تلاب بین المللی افزود: با توجه به اینکه بحران دریاچه ارومیه بطور عمده و تا 70 درصد مربوط به آب و هوا و خشکسالی های بوجود آمده است با اینحال اقدامات اجرایی برای برطرف کردن کم آبی دریاچه ارومیه به مرحله اجرا در آمده است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: عمده این اقدامات شامل اجرای طرح بارورسازی ابرها در سال جاری توسط شرکت آب منطقه ای استان، انتقال آب بین حوزه ای، اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و نیز بهبود روند کشت محصولات کشاورزی می باشد.

زمستان سال 89 طرح بارورسازی ابرها برای نجات دریاچه ارومیه اجرایی می شود

جلال زاده با اشاره به بومی سازی تکنولوژی بارورسازی ابرها در کشور ادامه داد: طرح باروری ابرها نیز که تا 15 درصد در افزایش بارندگی ها موثر است از ابتدای فصل زمستان سالجاری و با عزم جدی متولیات بخش آب استان اجرا می شود.



ین مقام مسئول با اشاره به اینکه بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب در استان می باشد اظهارداشت: برای بهینه کردن صنعت آبیاری در این بخش و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سال جاری تا 750 میلیارد ریال به سازمان جهاد کشاورزی استان اختصاص یافته است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان گفت: این اعتبار نسبت به اعتبار سال قبل که تا حدود 400 میلیارد ریال بود، تا 80 درصد رشد داسته است.

جلال زاده اعلام کرد: در نزدیک به یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی استان بطورعمده روش آبیاری غرقابی اجرا می شود که در مقایسه با 20 هزار هکتار آبیاری تحت فشار، رقم قابل توجهی است که باید به سرعت تغییر یابد.

این مقام مسئول بیان داشت: سدهای استان تنها هفت تا 10 درصد می توانند در کاهش آب دریاچه ارومیه موثر باشند که این امر در مقابل درصد رشد صنعت، بهداشت، شرب و کشاورزی در استان ناچیز است.

طرح انتقال آب ار زرینه رود از سال 77 در سطح دو استان مطرح و به مرحله اجرا در آمده است.

رودخانه زرینه رود در سالهای گذشته 48 درصد از آب دریاچه ارومیه را تامین می کرد.

دریاچه ارومیه از سال 76 شروع به خشک شدن کرده است و در عرض 13 سال، سطح آب دریاچه کاهش زیادی پیدا کرد و در حال حاضر دریاچه مملو از نمک، گویی که کفن پوشیده باشد، به انتظار مرگ خود نشسته است.

دریاچه ارومیه بین دو استان آذربایجان غربی و شرقی واقع شده و حوضه آبریز آن علاوه بر این دو استان، کردستان را هم دربر می گیرد.

خشک شدن دریاچه ارومیه، خطر تبدیل شدن قسمت زیادی از زمین های استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به نمکزار را به همراه دارد.

از سوی دیگر دریاچه ارومیه دارای ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ است که تعدادی از آن ها وضعیت منحصر به فردی از نظر حیات وحش موجود در آن و گونه های گیاهی دارند. اسپیر، اشک، کبودان از جزایر مهم این دریاچه هستند که گوزن زرد، کل، بز و انواع دیگر پستانداران در آن زندگی می کنند.

پارک ملی دریاچه ارومیه که جزو ذخایر ۵۹ گانه بیوسفری جهان اعلام شده با مساحت متوسط پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه داخلی ایران محسوب می شود.