ضریب خودکفایی محصولات پروتئینی در اصفهان 135 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا نریمانی ظهر یکشنبه در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان افزود: این موضوع به این معنی است که 35 درصد از میزان تولید استان در این بخش بیش از نیاز بوده و مازاد آن به دیگر استانها صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت رفع موانع موجود و بدون در نظر گرفتن توسعه کمی واحدهای جدید و از طریق تقویت واحدهای موجود می‌توان میزان تولید استان را در بخش گوشت مرغ به سالانه 230 هزار تن، یک میلیون تن شیرخام، 90 هزار تن تخم مرغ، 70 هزار تن گوشت قرمز و افزایش دو برابری تولیدات آبزیان تا هفت هزار تن رساند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر تولید گوشت مرغ کشور سالانه 1.6 میلیون تن است که 2.8 درصد از این میزان در استان اصفهان تولید می‌شود و این استان در زمینه تولید شیر، تخم مرغ و گوشت قرمز به ترتیب 9.5، 10 و 5.5 درصد از کل تولید کشور را به خود اختصاص داده است.

نریمانی با اشاره به توانمندی‌های اصفهان در زمینه صنعت دام و طیور اظهار داشت: این استان در شرایط معمول، سالانه شش میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کند، این درحالیست که تنها سه درصد از زمینهای کشاورزی کشور در اصفهان ستان قرار دارند.

اصفهان رتبه اول میزان تولید گوشت قرمز را در آسیا دارد

وی بیان کرد: این استان در بخش تولید گوشت قرمز رتبه اول کشور و آسیا، در بخش تولید شیر رتبه دوم کشور و هجدهم جهان، در تولید تخم مرغ رتبه چهارم کشور و سیزدهم آسیا و در زمینه تولید گوشت قرمز دارای رتبه چهارم کشور و پانزدهم جهان است.

وی افزایش کیفیت تولید و کاهش ضریب تبدیل، نزدیک شدن به رکوردهای تولید جهانی، حمایت از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی توسط بخش غیر دولتی و با هدف تأمین امنیت غذایی مردم، فرهنگسازی و سالم سازی محصولات دامی و کشاورزی، حمایت از تشکلها و شرکتهای ممیزی، تخصصی کردن خدمات و استفاده بیشتر از مکانیزاسیون جدید را از اهداف و سیاستهای فعلی جهاد کشاورزی استان دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون انتظارات خود از این نمایشگاه نیز بیان داشت: ارائه فناوریهای نوین در جهت ارتقای سطح مکانیزاسیون کشور، ارائه محصولات و تولیداتی با رویکرد کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، ارائه علوم و تکنولوژی‌های نوین این عرصه و ارائه راهکارهایی در جهت افزایش سرانه مصرف از جمله انتظارات شرک کنندگان و متخصصان از این نمایشگاه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه پایین بودن سطح مکانیزاسیون و کمبود علوم کاربردی را از اصلی ترین چالشهای این صنعت در کشور خواند و گفت: کمبود تحقیقات و دانش تخصصی بهره برداران منجر به بروز تنگناهایی در این صنعت شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان از نمایشگاه به عنوان بهترین مکان برای عملیاتی کردن تحقیقات و تولید ثروت نام برد.

سید اکبر حسینی با اشاره به این که امروزه نمایشگاه‌ها از بهترین روش‌ها برای ترویج تولید اقتصادی و ایمن محسوب می‌شوند، تأکید کرد: این فضا می‌تواند اطمینان بیشتری را برای تولید کننده حاصل کند.

وی بیان کرد: نقاط فتح نشده بسیاری در زمینه دامپروری و دامپزشکی کشور وجود دارد و کشور در این خصوص در میانه راه قرار دارد.

نهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان 30 آبان تا 4 آذر ماه با شرکت بیش از 110 مشارکت کننده و طی ساعات بازدید 15 تا 21 در اصفهان برپاست.