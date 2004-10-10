آمار وزارت بهداشت را تاييد نمي كنيم

علي هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: چند گروه كارشناسي از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اين آمار كار كارشناسي انجام داده اند و به دليل ايراد هاي موجود در اين آمار نمي توانيم اين آمار را تاييد كنيم و معتقديم ايرادات كارشناسي بسياري به كار آنها وارد است.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد : سعي داريم با استفاده از چند تيم كارشناسي آمار جديدي از معتادان به دست آوريم كه بزودي آن را اعلام خواهيم كرد.

وي گفت : درآمار جديد اعلام شده از طرف وزارت بهداشت تعداد افرادي كه به طور قطعي معتاد هستند يك ميليون و 300 هزار نفر اعلام شده است كه با آمار سال 77 هيچ تفاوتي ندارد، در آمار جديد افرادي كه به طور تفنني از مواد مخدر استفاده مي كنند افزوده شده اند.

علي هاشمي خاطر نشان كرد : چون در كشور ما برخورد با معتاد برخوردي مجرمانه بوده است گرفتن يك آمار دقيق از اين افراد بسيار مشكل است.

وي افزود: اكثر كساني كه به مواد مخدر اعتياد دارند اين كار را در خفا انجام مي دهند و هيچ كس به معتاد بودن خود اعتراف نمي كند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پايان گفت: فقط ايران براي به دست آوردن دقيق آمار معتادان با مشكل مواجه نيست، كشورهاي اروپايي نيز چنين مشكلي دارند.