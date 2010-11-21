به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مرشد محسن میرزاعلی در حالیکه تکنولوژی و ابزار مدرن تمام دنیا را فراگرفته و باعث نوگرایی و مدرنیزه شدن تمام هنرها شده است، نقالی به عنوان یک هنر اصیل و قدیم ایرانی که ریشه در تمدن و فرهنگ چند هزار ساله ایران دارد نیز نباید از دنیای خویش عقب بماند.

به گفته این نقال جوان دبیر جشنواره طواف تا ولایت با نگاهی نو و فکری خلاقانه این برنامه ریزی را انجام داد که برای نخستین‌بار در این جشنواره از پرده دیجیتال برای نقالی استفاده شود که روز گذشته در میان استقبال باور نکردنی تماشاگران برای نخستین بار در جهان این اتفاق خجسته در فضای باز برج آزادی رخ داد.



در این روش نقاشی‌های اصیل قهوه‌‌خانه‌ای با نگاهی نو و بر روی پرده دیجیتال نقش بسته و با اشاره‌ای تغییر می‌کنند.