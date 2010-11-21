موسوی: کسب مدال نقره پرتاب چکش برایم باورکردنی نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، موسوی امروز پس از دلشاد نظرف تاجیک که با پرتاب 76.44 متر به مدال طلا رسید با پرتابی 68.90 متری بالاتر از پرتابگر ژاپنی به مدال نقره رسید. موسوی گفت: انتظار کسب مدال در بازی های آسیایی را داشتم اما الان که به این مدال رسیده ام برایم باورکردنی نیست.

وی که اولین مدال آور پرتاب چکش ایران در بازی های آسیایی است، گفت: حریفان خیلی قدرتمندی داشتم اما خوشحالم که در بین این حریفان توانسته ام اولین مدال ایران در بازی های آسیایی را به دست بیاورم. حریف تاجیکستانی یا حتی کویتی ، پرتابگرهای خیلی خوبی بودند اما توانستم خوب کار کنم.

موسوی که در این مسابقه رکوردی پایین تر از رکورد شخصی اش ثبت کرده، افزود: چند تا از پرتاب هایم می توانست بهتر باشد اما به تور برخورد کرد. دلیل آن هم این است که ما در ایران بدون تور استاندارد تمرین می کنیم به همین علت نتوانستم خوب پرتاب هایم را هماهنگ کنم که با تور برخورد نکند. تلاش، تمرین و دعای مادرم باعث شد امروز مدال بگیرم.