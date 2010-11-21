بسته حمایت از تولیدکنندگان تعاونی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جوهری گفت: اعتبار تخصیص یافته برای دریافت ایران کد به تمام استانها ابلاغ شده و تعاونیها تا پایان تیرماه سال آینده نسبت به جذب این بودجه فرصت دارند.

مدیرکل تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون با اعلام اینکه بودجه اختصاص یافته برای دریافت ایران کد بر حسب تعداد تعاونیهای موجود در استانها تقسیم شده و از این لحاظ تعاونیها با محدودیتی مواجه نیستند، اظهار داشت: تعاونیهای تولیدی در اولویت دریافت تسهیلات برای اخذ ایران کد هستند.

جوهری ادامه داد: قرار بود تعاونیهای خدماتی نیز وارد این عرصه شوند که وزارت بازرگانی هنوز در این خصوص اعلام آمادگی نکرده است.

به گفته وی، تاکنون یکهزار و 500 تعاونی موفق به اخذ ایران کد شده اند که طبق تفاهمنامه امضا شده بین وزارت تعاون و بازرگانی قراراست زمینه پیوستن 40 هزار تعاونی به ایران کد فراهم شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون افزود: همچنین مقرر شد برای تعاونیهای متقاضی پیوستن به ایران کد، 15درصد تخفیف لحاظ شود و علاوه بر آن وزارت تعاون 80 درصد هزینه دریافت ایران کد را به این تعاونیها پرداخت کند.

جوهری در مورد نقش تعاونیها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: 85 گرایش اعم از صنعت و معدن، کشاورزی، عمران، صنایع دستی، فرش دستباف و غیره در بخش تعاونیهای تولیدی وجود دارد و تولیدکنندگان فعال آنها برای کمک به اجرای مناسب این طرح اعلام آمادگی کرده اند.

وی بیان داشت: ‌دولت نیز در قالب بسته‌های حمایتی، پیش بینی‌های لازم را برای حمایت از تولیدکنندگانی که ممکن است در اجرای این طرح دچار آسیب شوند انجام داده است.

این مقام وزارت تعاون تاکید کرد: بسته های حمایتی به صورت یکسان در اختیار تمام بخشها اعم از تعاونی و غیرتعاونی قرار داده می شود و تعاونیها در این خصوص نگرانی نداشته باشند.