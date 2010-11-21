فیلمبرداری مستند "روچ" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "روچ" که در زبان سیستان به معنی روز است درباره سه زن موفق استان سیستان و بلوچستان است. قلی‌خانی در این فیلم تلاش کرده بخشی از زندگی این سه زن را که هر کدام در صنایع دستی از جمله سوزن دوزی، پرورش گل و سپری کردن مدارج عالی تحصیل موفقیت‌هایی را کسب نموده‌اند به تصویر بکشد.

عوامل فیلم عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد‌علی جلیلی، فیلمبردار: صادق سوری، دستیار فیلمبردار: فرزاد برهویی، عکاس: مانی عزیز معمار و مدیر تولید: محسن محمدحسنی.

شبنم قلی‌خانی این روزها در فیلم‌های سینمایی "سبب من" بهرام بهرامیان، "شور شیرین" جواد اردکانی، "سرزمین کهن" کمال تبریزی بازی می‌کند.