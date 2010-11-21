برتری تیم فوتبال ذوب آهن برابر فولاد در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که با تعویق 9 روزه عصر امروز یکشنبه در اهواز در حالی برگزاری است، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان موفق شد در پایان نیمه نخست با نتیجه 2 بر یک میزبانش فولاد خوزستان را شکست دهد.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی اهواز در حال برگزاری است، ایگور کاسترو(4) و حسین ماهینی(27) برای تیم ذوب آهن گل زدند و سیامک سرلک(30) تک گل تیم فولاد را به ثمر رساند.

یدالله جهانبازی که قضاوت این مسابقه را برعهده دارد به سیامک سرلک از تیم فولاد و سیدمحمد حسینی از تیم ذوب آهن در این نیمه کارت زرد نشان داده است.

ضمن اینکه "باکاری دیاکیته" هافبک مهاجم 30 ساله مالیایی که طی روزهای اخیر مجوز بازی اش صادر شده بود، در دقیقه 41 این دیدار به جای مهدی مومنی وارد زمین مسابقه شد.