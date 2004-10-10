مدير جديد مركز تخصصي علوم حديث معرفي شد

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، مدير حوزه علميه قم افزود: در اين ميان رشته حديث داراي اهميت فراواني است و بايد بيش از پيش مورد توجه و اهتمام قرار گيرد.



وي به مسئله مهدويت اشاره كرد و گفت: مسئله ظهور حضرت مهدي ـ عج ـ منحصر به شيعه نيست، او موعود عالم است. مسيحيان، كليميان و صاحبان همه اديان منتظر آن مصلح بزرگ هستند با اين تفاوت كه آنها نام و نشان و مشخصات او را نمي‌‌دانند و تنها چشم انتظارند.



مدير حوزه علميه قم در بخش ديگري از سخنان خود حجت الاسلام جعفر الهادي مدير جديد رشته تخصصي علوم حديث را فردي محقق، مدرس و دفاع كننده از حريم تشيع خواند و همكاري و همفكري همگان با وي را خواستار شد.



مدير مركز تخصصي علوم حديث نيز در اين مراسم با ابراز نگراني از پايين آمدن جايگاه علوم حديث در حوزه نسبت به سال گذشته گفت: در گذشته بيش از 20 هزار راوي حديث در قم وجود داشته است، در حالي كه وضع فعلي حوزه در مقايسه با گذشته غير قابل قبول است.



حجت الاسلام جعفر الهادي افزود: اهالي قم بودند كه حديث را حفظ و منتشر كردند. امام صادق ـ ع ـ در حديثي به اهل قم سلام مي‌دهند و پس از دعا براي اين سرزمين مي‌فرمايند مردم قم به پا دارنده نماز و عبادت الهي هستند. اهل قم، حافظان روايت ما و انتقال دهنده آن به ديگران هستند.



وي در اين زمينه با يادآوري اهتمام اهل سنت به ترجمه و انتشار كتب حديثي خود، ترجمه كتاب صحيح بخاري به 60 زبان دنيا را متذكر شد و خواستار توجه جدي دانش ‌پژوهان به رشته علوم حديث شد.



مدير مركز تخصصي حديث با اشاره به برنامه‌هاي آتي خود، بر استفاده از اساتيد و طلاب براي ارتقاي سطح كيفي اين مركز تأكيد و تصريح كرد: ما بايد در زمينه حديث به سطح رضايت ‌بخش و جايگاه قم در گذشته برسيم.