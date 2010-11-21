دوبله فیلم "جرم" کیمیایی تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو خسروشاهی مدیریت دوبلاژ و سرپرست گویندگان فیلم "جرم" است و منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیوند، زهره شکوفنده، ناصر مدقال‌چی، خسرو شمشیرگران، حسین عرفانی، منوچهر والی‌زاده، مینو غزنوی، گویندگان این فیلم هستند که به همراه 31 نفر در این فیلم صداپیشگی ‌کردند.

دوبله فیلم "جرم" در حالی از روز 22 آبان در استودیو رها شروع شد که اغلب بازیگران اصلی و مکمل مشکل صدای سر صحنه نداشته‌اند و لهجه و کلام‌شان با واقع‌گرایی جاری در قصه همخوانی لازم را داشته است.

مسعود کیمیایی یکی از دلایل مهم برای دوبله فیلم "جرم" را ادای دین به مجموعه عوامل دوبله در سینمای ایران در دوران فترت این صنعت مهم در سینما و نزدیک شده فضای فیلم به دهه 50 که داستان فیلم در آن اتفاق می‌افتد، اعلام کرده است.

مسعود کیمیایی پس از فیلم "دندان مار" (1371) که تمام فیلمهایش با صدابرداری سرصحنه ساخته شدند، در فیلم "جرم" از صدای دوبلورهای شناخته شده که صدایشان با تاریخ سینما در ایران آمیخته است، استفاده کرده است. ناصر نظامی، مهوش افشاری، کتایون اعظمی، همت مومیوند، غلامرضا مهرزادیان، افشین زینوری، سمیه موسوی، فریبا رمضان‌پور دیگر صداپیشگانی هستند که از صدایشان در این فیلم استفاده شده است.

داستان فیلم "جرم" درباره مردی است که نمی‌خواهد از عقیده‌ای که دارد تخطی کند. عوامل تولید پروژه عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان: مسعود کیمیایی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: اسحاق‌خانزادی، تدوین: مصطفی‌خرفه‌پوش، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی، مدیر تولید: تینا پاکروان، عکس و فیلم صحنه: عکاس: بابک برزویه و مشاور رسانه‌ای: مینا اکبری.

پولاد کیمیایی، حامد بهداد، شبنم درویش، بزرگان: جمشید مشایخی، داریوش ارجمند، مسعود رایگان، اکبر معززی با حضور نیکی کریمی، بهاره رهنما، سیامک انصاری، کیانوش گرامی، جلال پیشوائیان، محمد موید، محراب رضائی، علی اصغر طبسی، مجید علیزاده، نوید لاجوردی، مهزاد اقطایی، سامان حسینی، شاپور کلهر، مهرداد فلاحتگر، شهرزاد مطلق، سوگل خالقی و جمعی از هنرجویان و فارغ‌التحصیلان کارگاه آزاد فیلم از بازیگران "جرم" هستند.